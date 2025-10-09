´Ý»³À½ÌÍ¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¾®Àô¤µ¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¾®ÇþÌÍ»ÈÍÑ¤Î¿·´¶³Ð¡Ö¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡×¤ò¼Â¿©
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò´Ý»³À½ÌÍ¤¬10·î6Æü¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÌ¡²è¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¾®Àô¤µ¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÇþÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¼Â¿©¤ò»î¤ß¤ë¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡È¸¸¤Î¿©¤ÙÊª¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼Â¿©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡2024Ç¯¤ËÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤º¤ËÃµ¤¹¤Î¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡Ö¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡×
¡¡2024Ç¯¤ËÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿´Ý»³À½ÌÍ¤Î¡Ö¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶È³¦½é¤Î¾®ÇþÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¿©¤Ù¤ë¤È¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤·¤é¤¿¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»ÏÅö½é¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¿·¤·¤¤¤é¡¼¤á¤ó´Ì¤òµá¤á¤ÆÅÔÆâ¤ò×Ñ×Ë¡£¤·¤«¤·¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¢¤«¤ÄÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ê¤·¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢È¯¸«¤Ç¤¤º¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¾®Àô¤µ¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ÏÈÎÇä¾ì½ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êµºÜ¡£
¡¡ÅÔÆâ¤À¤È½©ÍÕ¸¶¤È¿·¶¶¤Ë¤¢¤ë°ûÎÁ¼«ÈÎµ¡¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®Â¤ò±¿¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¤é¡¼¤á¤ó´Ì¤ÏÎäÂ¢¾õÂÖ¤Ç¤ÎÄó¶¡¡¡¾ï²¹¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÅòÀù¤ò¿ä¾©
¡¡É®¼Ô¤¬º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï½©ÍÕ¸¶¡£¥³¥é¥Ü´Ì¤ÎÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ2500Âæ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¥Þ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿°ûÎÁ¼«ÈÎµ¡¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¡¡½©ÍÕ¸¶¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿å¶ÌÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥é¥Ü´Ì¤Î²Á³Ê¤Ï700±ß¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Ï¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄÉÕÂ°¤ÎÈ¤¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¾ï²¹ÊÝÂ¸¤Ç3Ç¯¡£
¡¡°ì±þ¤é¡¼¤á¤ó´Ì¼«ÂÎ¤Ï¾ï²¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ý»³À½ÌÍ¤ÏÅòÀù¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅò¤»¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤ò¤ï¤«¤·¤Þ¤¹¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤ªÅò¤Ë´Ì¤´¤ÈÅêÆþ¤·¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é10¡Á15Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£³¸¤ò³«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÌÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê½À¤é¤«¤á¤â¡¢¶ñºà¤Ï¹ë²Ú¡¡¡Ö¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¾¦ÉÊ
¡¡±½¤Î¾®Çþ»ÈÍÑÌÍ¤Ï¡¢ÂÀ¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡£ºÙ¤á¤Ç½Ì¤ì¥¿¥¤¥×¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤ÈÂÐ¤òÀ®¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤â¥á¥ó¥Þ¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹ë²Ú¡£½ù¡¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁáÂ®ÌÍ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌÍ¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¿©¤Ù¿´ÃÏ¡£¥³¥·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¿©´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê½À¤é¤«¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¯¤·¥×¥ë¥×¥ë¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤Û¤É¤ÎÃÆÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®Çþ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷Ì£¤â¤¢¤ê¡¢ÌÍ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï±öÌ£¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤á¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÌ£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«ÈÎµ¡¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤È¤·¤Æ°û¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶ñºà¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤á¤Î¥á¥ó¥Þ¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¾®µ¤Ì£¤è¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤âÇöÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤¯¡¢Ì£¤¬À÷¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¼¤á¤ó´Ì¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤è¤ê¡È¥é¡¼¥á¥ó¤é¤·¤µ¡É¤¬³Î¼Â¤Ë°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êËÜÊª¤ÎÌÍ¤ÎÊÉ¤ÏÊ¬¸ü¤¤¡£¥¹¡¼¥×¤Ë¿»¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¿¤Ó¤Ê¤¤´°àú¤Ê¾®ÇþÌÍ¡¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¾®Àô¤µ¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´Ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
