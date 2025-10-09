俳優・米倉涼子（50）に何が起きているのか──。今年8月2、3日に行なわれたステージ「RYOKO YONEKURA ─DISFRUTA DISFRUTA─」で完全復活を見せた米倉。Instagramでは連日〈いつまでも夢のような世界です〉などとステージの感想を綴っていたが、8月19日の投稿を最後にSNSの更新がストップしている。

【写真】私服でキャップを目深に被りながら移動する米倉涼子。豪華なファージャケットを着て関係者と歩く様子ほか

NEWSポストセブンは、米倉が8月20日以降に出演予定だったイベントを欠席し続けていることを報じてきた。

9月17日、『BARNEYS NEW YORK』の銀座本店のリニューアルオープンを祝したフォトコールセレモニーへの出演を辞退し、同月25日には出演を予定していた、英国高級自動車ブランド『ジャガー・ランドローバー』の日本法人が主催するプレス発表会のイベント自体が取りやめになったことも判明した。

また10月6日にも美脚の著名人を表彰する『第21回クラリーノ美脚大賞2025』の授賞式を欠席している。同イベント欠席にあたり、米倉は、「本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いただきましたことを、光栄に思います。これからも自身の体と向き合いながら、日々の小さなケアの積み重ねを大事にしてまいりたいと存じます」とコメントを寄せている。

米倉サイドは『BARNEYS NEW YORK』セレモニー、『クラリーノ』授賞式の欠席理由について「体調不良」と説明している。

「ポスターやポップ、チラシなどを破棄」

ニュースサイト「ピンズバNEWS」は、『ジャガー・ランドローバー』発表会の広報事務局を担ったPR会社に取材し、「事務所様からの"就任の予定を取りやめたい"というお申し出によるもので、それを受けてイベントの中止が決定されました」と回答があったと報じている。

このプレスイベント辞退というのが「珍しいことだ」と、業界から不安の声が上がっている。ファッション誌編集者はこう語る。

「この発表会では、同社の人気車種『ディフェンダー』の最新モデルの発表が予定されていて、米倉さんはそのアンバサダーに就任予定だったと聞いています。単なる体調不良でしたらプレスイベントだけを欠席すればいい話で、アンバサダー就任自体をキャンセルする必要はないのでは……米倉さんに何か大変なことが起きているのではないかともっぱらです」

米倉の"発表会辞退"による主催者の損害も巨額なものになるとみられている。芸能関係者はこう指摘する。

「ポスターやポップ、チラシなどアンバサダーである米倉さんの写真が掲載された販促物が準備されていましたが、それらは全て廃棄することになったと聞いています。展示会のメディア向けだけでなく、全国の店舗に置く販促物まで廃棄となったので『ジャガー・ランドローバー』の日本法人は損害を被ったと聞いています。

契約内容次第だが、通常なら米倉さん側からのキャンセルの申し出なので、違約金は米倉さんサイドが支払うことになる。同社による請求はこれからでしょうが、イベント会場も押さえていたことなども踏まえるとそれなりに大きな額になるのでは。

米倉さんは個人事務所を構えているため、支払うとすれば大きな痛手となるでしょう。そうした違約金を払う可能性もありながら、自ら就任辞退を申し出たというわけですから、並々ならぬ事情が起きているのは間違いないでしょう」

今はまだ本人の口から真相が語られる日を待つしかない。