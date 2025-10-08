タレントの若槻千夏（41）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。LINEでのやり取りで丁度いい絵文字を紹介した。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。

ゲスト出演したシンガーソングライターのヒグチアイがLINEの語尾に「。」をつけると怖い人と思われそうで「！」を多用しているが、「！」以外の丁度いい絵文字がないかと質問。若槻は「私も『！』は使わないようにしてる。私の『！』圧ありそう。うるさそう」と自身が「！」を使わない理由を熱弁。

続けて「うちのスタッフが丁度いい絵文字を使ってて。文房具コーナーみたいなところに、赤文字の中がくり抜かれてる丸がある。あの丸って何の感情もなくてめっちゃいいんすよ」と紹介。「穏やかじゃないですか。バツではないから、凄く忙しい時も毎回それで返すから感情が分からなくて凄くいい」と力説するもヒグチは食いつかず…。「なんか違うかも」と一蹴されスタジオは大爆笑に包まれた。