コットンきょんの美人妻が臨月に マタニティフォト公開「綺麗で神秘的」「美しいママ」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントのまつきりなが10月7日、自身のInstagramを更新。マタニティフォト姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】コットンきょんの美人妻、ふっくらお腹際立つマタニティフォト
まつきは「臨月になりました マタニティフォトを当初撮るつもりがなかったけれど初めての妊娠という人生の節目にこうして撮影する機会をプレゼントしていただけて思い出に残しておいてよかった」と、白いドレスを着用した姿を公開。笑顔で膨らんだお腹に手を添える姿や、エコー写真をお腹に添えて写る姿など様々な表情を見せている。
さらに「臨月くるまで本当色々あった…！出産ドキドキ。あとは気合い！」と妊娠期間を振り返り、出産への意気込みを綴っている。
この投稿に「綺麗で神秘的」「美しいママ」「素敵すぎる」「笑顔が大好き」などとコメントが寄せられている。
まつきは2025年7月3日、お笑いコンビ・コットンのきょんとの結婚と第1子妊娠を発表。きょんは「秋頃にパパになります！！今は、無事に生まれてきてくれる事を願うばかりです」と伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】コットンきょんの美人妻、ふっくらお腹際立つマタニティフォト
◆臨月のまつきりな、マタニティフォトを公開
まつきは「臨月になりました マタニティフォトを当初撮るつもりがなかったけれど初めての妊娠という人生の節目にこうして撮影する機会をプレゼントしていただけて思い出に残しておいてよかった」と、白いドレスを着用した姿を公開。笑顔で膨らんだお腹に手を添える姿や、エコー写真をお腹に添えて写る姿など様々な表情を見せている。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に「綺麗で神秘的」「美しいママ」「素敵すぎる」「笑顔が大好き」などとコメントが寄せられている。
まつきは2025年7月3日、お笑いコンビ・コットンのきょんとの結婚と第1子妊娠を発表。きょんは「秋頃にパパになります！！今は、無事に生まれてきてくれる事を願うばかりです」と伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】