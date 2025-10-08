「中間管理職の悩みが消えた」

ワースト1は「リアクションゼロ」

会議中の態度には、その人の“出世の可能性”が如実に表れます。

特に、「絶対に出世しない」と判断される致命的な態度があります。

それは「リアクションがゼロ」という態度です。

頷きもせず、メモも取らず、何の反応も示さず、ただ座っている――。

それだけで、周囲の評価は大きく下がります。

評価されるのは「発言」ではなく「関わり方」

出世する人＝発言が多い人、と考えがちですが、実際にはそれだけではありません。

もっと重要なのは「その場にどう関わっているか」です。

リアクションゼロの人は、「自分は無関心です」「あなたの話には価値を感じていません」と無言のメッセージを発しているようなもの。

これが、チーム全体の士気を下げ、信頼を失わせる原因になります。

一方で、軽く頷く、反応を示す、メモを取る――。

それだけで、「この人は真剣に聞いている」「協力的だ」という印象を与えられるのです。

「沈黙」が許されるのは、信頼を得た人だけ

上司や他部署の人間がいる場で「無言」を貫いてしまうと、それは「何も考えていない」「この人を昇進させても会議が機能しない」というマイナス評価につながります。

沈黙が許されるのは、既に実績を上げ、信頼を得ている人だけです。

立場がまだ弱いときほど、反応・共感・関心の“見える化”が必要です。

会議では「発言」よりも「存在感」を出すこと

毎回何かを言う必要はありません。

しかし、「あなたの話に関心があります」「私はここに貢献する意志があります」ということは、態度や表情、姿勢で示すべきです。

出世する人は、会議の場において「空気」になりません。

反応と関心を示し、信頼を積み重ねていくのです。

