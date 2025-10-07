「秋冬服の着膨れ」問題 →【GU】で解決！ 大人の1軍候補♡「優秀カーデ」

ボリューミーな素材やシルエットのアイテムが増える秋冬服は、なんだか着膨れて見えるのが毎年の悩み。そんな大人女性の1軍候補にぴったりな優秀カーディガンを【GU（ジーユー）】で発見しました。絶妙な起毛感とコンパクトな着丈によって、気になる着膨れ感が抑えられているもよう！ 鮮やかなカラーを上手に取り入れたおしゃれスタッフさんの着こなしとあわせて、ぜひチェックしてみて。

秋冬の日常に馴染むやさしげな風合い

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

「チクチクしにくいやさしい風合い」（公式オンラインストアより）という起毛素材が、季節感を盛り上げるクルーネックのカーディガン。首まわりはしっかりとしたリブ編みになっており、シャツやブラウスとのレイヤードはもちろんプルオーバーとしても着回しやすそうです。カラーはシックなグレーをはじめ、発色豊かな全6色から。

コンパクトな着丈が気になる着膨れ感をセーブ

スタッフのManamiさんは「大人も着れるちょうどいいコンパクトな着丈で着膨れしないのが嬉しいポイント」とプッシュ。あえて着丈を短めに仕上げることで見た目のボリューム感が抑えられており、シルエットに存在感のあるハーフ丈のバミューダパンツともバランスよく着こなせそう。裾は控えめなリブ編みになっているので、タックインもサマになります。

シャツに重ねてスウェットパンツを端正に

黒のスウェットパンツ × デニムシャツというカジュアル感が強めな上下に、マスタードカラーのカーディガンをレイヤード。ボタンをきちんと閉めて着こなせばクリーンな印象がプラスされ、ラフなスウェットパンツもシックな大人の装いに落とし込めそう。カーディガンの短めの着丈は重ねたデニムシャツの裾をチラ見せでき、デニムブルーが差し色として引き立ちます。

Vネックを強調して淡色コーデをすっきりと

ナチュラルやベージュのアイテムで揃えた淡色のフェミニンコーデに、色鮮やかなブルーのカーディガンを投入。爽やかな色合わせも、ほっこりとしたニット素材となら春夏の装いとはまた違った清楚な雰囲気が漂います。シンプルなクルーネックは大胆にボタンを開けてVネックのようにアレンジも可能。ほど良く肌見せすることで、よりすっきりとした着こなしへとアップデートできそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ