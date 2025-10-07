È½ÌÀ¤·¤¿¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î·èÃÇ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÃØ³¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¡×¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù4ÏÃ
¡¡°¦¤È¤ª¶â¤Îµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÎø°¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃË½÷10¿Í¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤«¡¢Â¿³Û¤Î¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¡¢ñÙ¤·¹ç¤¤¤ÈÎø°¦¤¬¸òºø¤¹¤ë¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ½ÌÀ¤·¤¿¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¡¡¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Î¾Þ¶â¤¬Á°¥·ー¥º¥ó¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë1000Ëü±ß¤ò»³Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê·ã¤·¤¤¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤ËñÙ¤µ¤ì¤º¤Ë¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ïµ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Çµð³Û¤Î¾Þ¶â¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«--»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¡¢¿Í´ÖÀ¡¢ÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·ëËö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤¬½Ð¤¿¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè4ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ºÙ¤«¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡4ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¥Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êºÇ½ªÆü¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¹ðÇò¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬í´í°¤¹¤ë¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¹ðÇò¤ò¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢ËÜÆü¤Ç¤³¤ÎÎ¹¤ò½ª¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°¦¤ò¼è¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤ë¤«¡£ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ã¯¤¬¥é¥Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òµî¤ë¤Î¤«¡£¥Ðー¥Ù¥¥åー¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤¢¤°¤Í¡¢ÄÀÌÛ¤¬¾ì¤ËÉº¤¦¡£½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥ó0É¼¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Æþ¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤¤¤ê¡ÊÀ¶¿å³¤Íû¡Ë¡¢¤¨¤ß¤ê¡Ê¥Û¥ë¥È¤¨¤ß¤ê¡Ë¡¢¥µ¥ê¥ª¡Ê²¬ÅÄ¥µ¥ê¥ª¡Ë¡¢¤¢¤ä¤Ê¡ÊÃ«¸ýºÌºÚ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ö¤¡Êèß°Ë¿á¡Ë¤Î5Ì¾¤À¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ËÎø°¦¤ÎÌð°õ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¨¤ß¤ê¤¬¼«¼çÅª¤ËÂà¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤á¤¯¤Ë¡Ê°Ù¹ñÃ¤Ìï¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ê¥ª¤«¤¨¤ß¤ê¤ÎÆóÂò¤À¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¤¤¤Ö¤¤Ï¡ÖËÜ¿´¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤ê¤¿¤¤¡£¹ðÇò¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤éº£¤Ïµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÃ¯¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÎø¤ÎÀ®½¢¤Î³ÎÎ¨¤¬²¿¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜÉñ¹á¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤È¤¦¤¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¾ì¹ç¡¢50¥Ñー¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀÑ¶ËÅª¤¹¤®¤ë»ÑÀª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¡¢¤¤¤Ö¤¤Ï¥µ¥ê¥ª¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ä¤ä¡ÊÈô¸«Î¶ºÈ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥ê¥ª¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö²¶¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¡×¡£¤µ¤¯¤é¡Ê¿·ÌÚ¤µ¤¯¤é¡Ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤Ä¤ä¤È¥µ¥ê¥ª¤ÎÎø¤¬À®½¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤¤¤Ö¤¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¥ê¥ª¤ÈÆ±ÌÁ¤òÁÈ¤ó¤À¡£¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Íø³²¤Î°ìÃ×¤¬À¸¤ó¤À¤³¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¡¢¥é¥Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤«¤¤¤ê¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬¹ðÇò¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£Á°²ó¤Î¥Çー¥È¤Ç¸«¤»¤¿¤¦¤é¤é¡ÊÄ¹Ã«ÀîÎï¡Ë¤Ø¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¦¤é¤é¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤«¤¤¤ê¤Î³Ð¸ç¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï´èÄ¥¤ëÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤¢¤ä¤Ê¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éµî¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÊÌ¤ìºÝ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ä¤Ê¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤ÃËÀ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÁªÂò¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¬¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¿¤á¤¯¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó¤¢¤ä¤Ê¤ò¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤À¤Èµ¿¤¤¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ä¤Ê¤Ï²ø¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄ¥ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢2¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤¯¤Ë¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ï¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ç¡Ê¤¢¤ä¤Ê¤Ë¡Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸Ä¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡ÖÉáÃÊ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÎø¤Î²ê¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò²ù¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µ¿¤¦¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤¯¤Ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ä¤Ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡£ÈéÆù¤Ê¿¿¼Â¤¬¡¢ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ä¤Ê¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Á´°÷¤¬¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤À¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿·õ¤ËÎø°¦¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤á¤¯¤Ë¤Ï¼¡¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤¢¤ä¤Ê¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Îºá°´¶¤¬¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ê¾ðÊó¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î¿Í¿ô¤Ï3¿Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¨¤ß¤ê°Ê³°¤Ë¤¢¤È2¿Í¡£¤¢¤ä¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¿¤Ä¤ä¤¬²ø¤·¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¿¿´°Åµ´¤Î±²¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¡¢·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤È¡¢µð³Û¤Î¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î¶î¤±°ú¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤Ë¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¤¹¤Ê¤¯¤¸¤é¡Ë