スシローを盛り上げる「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」　コラボ限定特典付き寿司や芋スイーツ

回転寿司チェーン『スシロー』が、人気クリエイター・可哀想に！さんとコラボレート。キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場する、寿司やスイーツを2025年10月8日から11月9日まで全国で販売する。

不憫かわいい「おぱんちゅうさぎ」と、我が道進む「んぽちゃむ」

「おぱんちゅうさぎ」

「おぱんちゅうさぎ」は、2022年にSNSで誕生した人気キャラクター。ピンク色のうさぎで、頭に青いリボンをつけ、白いパンツを履いている。そして常に涙目で健気。一生懸命頑張るけど報われない、努力が裏目に出るなど、少し切ないシチュエーションが描かれる。その様子や日常から“不憫かわいい”と表現され、特に若い世代の共感を呼び、人気を集める。

「んぽちゃむ」と「きみまろ」

「んぽちゃむ」も2022年に誕生。ヨーグルトの妖精という設定で、白くてふわふわとしたフォルム。水色の花を頭に付け、同じ色の手袋をはめていて、わがままだが憎めない性格。親友のひよこ「きみまろ」がいて、「んぽちゃむ」が色々なことに挑戦するも失敗し、「きみまろ」が助けてくれるというストーリーが展開される。「んぽちゃむ」の予測不可能な行動とシュールな展開が笑いを誘う。

『スシロー』では2023年11月にも「おぱんちゅうさぎ」とコラボ。今回は「おぱんちゅうさぎ」に加え、「んぽちゃむ」や「きみまろ」も登場する商品を、前半と後半の期間で内容を変えて販売する。

10月8日からの前半期間では、「まぐたくおはぎ」にくるりとイカをのせ、ふわふわのおぱんちゅうさぎの姿を表現した、コラボ限定ピック付きの「まぐたくおはぎ（イカのせ）」と、秋らしく北海道産のえびすかぼちゃを使用したかぼちゃペーストにクリームチーズを使用した、コラボ限定ステッカー付きの「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」が登場。

まぐたくおはぎ（イカのせ）可哀想に！コラボ限定ピック付き 220円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月8日〜

まぐたくおはぎ（イカのせ）可哀想に！コラボ限定ピック付き 220円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月8日〜

かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に！コラボ限定ステッカー付き 330円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月8日〜

かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に！コラボ限定ステッカー付き 330円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月8日〜

後半は芋づくしのスイーツが3種類も！

10月22日からの後半期間では、いかとえびの寿司にチーズとバジルソースをトッピングして炙った、コラボ限定ピック付きの「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」に加え、秋を満喫する芋づくしの「お芋すぎるパフェ」、パリッとした食感が楽しめる「ひんやり焼き芋ブリュレ」、さつま芋の甘みとおいしさを最大限に引き立てた「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」が楽しめる。芋スイーツ3種にはコラボ限定お芋ピックが付いてくる。

いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に！コラボ限定ピック付き 220円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に！コラボ限定ピック付き 220円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

お芋すぎるパフェ 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き 370円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

お芋すぎるパフェ 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き 370円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き 350円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き 350円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き 350円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き 350円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月22日〜

コラボ限定ピックやステッカーも可愛さ満点！

「まぐたくおはぎ（イカのせ）」と「いかとえびのバジルチーズ炙り」に付いてくるコラボ限定ピック裏面には「金のおぱんちゅ」と「銀のんぽちゃむ」がランダムで出てくる。「金のおぱんちゅ」1枚、または「銀のんぽちゃむ」2枚が揃ったら、抽選で100人に「コラボ限定コンプリートアクリルボード」が当たるキャンペーンに参加できる。

前半：コラボ限定ピック（全10種）

後半：コラボ限定ピック（全10種）

コラボ限定ステッカー（全10種）

コラボ限定お芋ピック（全10種）

また、人気のネタをミニしゃりで楽しめる「ぷちローセット」にはコラボ限定つみあげフィギュア（全3種）と遊べるゲーム付きのコラボ限定シート（全5種）が付いてくる。さらに、コラボ限定すし皿（全3種）付きの持ち帰りセットや、コラボ限定マスコット（前後半各4種）付きのソフトドリンクも。

ぷちローセット 可哀想に！コラボ限定つみあげフィギュア付き 600円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月8日〜

ぷちローセット 可哀想に！コラボ限定つみあげフィギュア付き 600円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2025年10月8日〜

コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）

遊べるゲーム付き！コラボ限定シート（全5種）

可哀想に！コラボ限定セット8貫 すし皿付き 1480円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）

予約開始日時：2025年10月8日 AM7:00〜ネット注文のみ

受取期間：2025年10月11日〜11月9日の各店舗、営業時間中

可哀想に！コラボ限定セット8貫 すし皿付き 1480円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）

コラボ限定すし皿（全3種）

前半：コラボ限定マスコット（全4種）

後半：コラボ限定マスコット（全4種）

スシローで使用できる食事券10000円分が抽選で当たるSNSキャンペーンも実施。詳しい応募方法は「コラボ限定コンプリートアクリルボード」が当たるキャンペーンと一緒に公式サイトから確認しよう。

【画像】「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が寿司や店員になったイラストが可愛いぞ、スシローコラボメニュー＆特典（19枚）