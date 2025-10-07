Amazonプライム感謝祭が開催中！天然水やコーヒーなどの「飲料」が最大45％オフに
今回は、天然水やコーヒー、麦茶などの飲料から、プライスダウンしている商品をピックアップ。購入後は自宅まで配送してくれるため、まとめ買いもおすすめです。
やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】
1,101円 → 889円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのナチュラルミネラルウォーター
サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中
2,265円 → 1,698円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
イタリア産スパークリングウォーター「サンペレグリノ」
サンペレグリノ（S.Pellegrino）炭酸入りナチュラルミネラルウォーターPET 500mlｘ24本 [直輸入品]
2,073円 → 1,561円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サントリーの「高密度・強刺激」な強炭酸水
【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中
3,110円 → 1,698円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー
Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル
2,355円 → 1,905円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カロリーオフですっきりとした後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ」
【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル
2,278円 → 1,595円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
体脂肪の気になる方へ。「おーいお茶 濃い茶」
[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル
2,273円 → 1,980円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
血圧が高めの人にオススメのごま麦茶
神戸居留地 かろやか 胡麻麦茶 500ml × 24本 [ 血圧が高めの方に 血圧を気にする方の健康維持に 機能性表示食品 GABA配合 ]
2,722円 → 1,686円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
甘くコクのある味わい。Amazonブランドの麦茶
ジャワ産の茶葉を100％使用。ポリフェノール効果で飲むたびにお口がすっきり
JAVA TEA(ジャワティ) 大塚食品シンビーノストレート レッド 2L×6本
2,398円 → 1,389円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720mlラベルレスペットボトル×15本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
4,180円 → 3,038円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本
2,970円 → 2,200円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
エナジードリンクの定番「レッドブル」
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,352円 → 1,882円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
-196無糖 オレンジ&レモン 350ml 24本 [サントリー チューハイ] イチキューロク
6,006円 → 2,820円（53%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
-196無糖 ダブルシークヮーサー 500ml 24本 [サントリー チューハイ] イチキューロク
8,480円 → 3,869円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】氷結無糖 チューハイ ギフトセット 350ml×12本 キリン 氷結無糖 3種 飲み比べセット サワー 酎ハイ お酒 甘くない
2,827円 → 1,997円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
