Amazonプライム感謝祭が開催中！天然水やコーヒーなどの「飲料」が最大45％オフに

いよいよ秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。セールは、10月7日（火）0：00から10日（金）23：59までです。今回は、天然水やコーヒー、麦茶などの飲料から、プライスダウンしている商品をピックアップ。購入後は自宅まで配送してくれるため、まとめ買いもおすすめです。

やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのナチュラルミネラルウォーター

イタリア産スパークリングウォーター「サンペレグリノ」

サントリーの「高密度・強刺激」な強炭酸水

お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー

カロリーオフですっきりとした後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

体脂肪の気になる方へ。「おーいお茶 濃い茶」

血圧が高めの人にオススメのごま麦茶

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

甘くコクのある味わい。Amazonブランドの麦茶

ジャワ産の茶葉を100％使用。ポリフェノール効果で飲むたびにお口がすっきり

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース

常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本

エナジードリンクの定番「レッドブル」

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。