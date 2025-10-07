Amazonプライム感謝祭が開催中！天然水やコーヒーなどの「飲料」が最大45％オフに
いよいよ秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。セールは、10月7日（火）0：00から10日（金）23：59までです。

今回は、天然水やコーヒー、麦茶などの飲料から、プライスダウンしている商品をピックアップ。購入後は自宅まで配送してくれるため、まとめ買いもおすすめです。

→ Amazon「飲料」はこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】

1,101円 → 889円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのナチュラルミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中

2,265円 → 1,698円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



イタリア産スパークリングウォーター「サンペレグリノ」


S.Pellegrino

サンペレグリノ（S.Pellegrino）炭酸入りナチュラルミネラルウォーターPET 500mlｘ24本 [直輸入品]

2,073円 → 1,561円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



サントリーの「高密度・強刺激」な強炭酸水


天然水

【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中

3,110円 → 1,698円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー


Fire(ファイア)

Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル

2,355円 → 1,905円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カロリーオフですっきりとした後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ」


ネスカフェ ボトルコーヒー

【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル

2,278円 → 1,595円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,890円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 ペットボトル

1,794円 → 1,498円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,136円 → 1,882円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



体脂肪の気になる方へ。「おーいお茶 濃い茶」


おーいお茶

[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル

2,273円 → 1,980円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血圧が高めの人にオススメのごま麦茶


神戸居留地

神戸居留地 かろやか 胡麻麦茶 500ml × 24本 [ 血圧が高めの方に 血圧を気にする方の健康維持に 機能性表示食品 GABA配合 ]

2,722円 → 1,686円（38%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,109円 → 1,805円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



甘くコクのある味わい。Amazonブランドの麦茶


by Amazon

by Amazon 麦茶 500ml×24本

2,004円 → 1,403円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ジャワ産の茶葉を100％使用。ポリフェノール効果で飲むたびにお口がすっきり


JAVA TEA(ジャワティ)

JAVA TEA(ジャワティ) 大塚食品シンビーノストレート レッド 2L×6本

2,398円 → 1,389円（42%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720mlラベルレスペットボトル×15本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)

4,180円 → 3,038円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本


1日分の野菜

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本

2,970円 → 2,200円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

レッドブル エナジードリンク 355ml×24本

6,687円 → 4,690円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,800円 → 2,503円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


-196℃

-196無糖 オレンジ&レモン 350ml 24本 [サントリー チューハイ] イチキューロク

6,006円 → 2,820円（53%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


-196℃無糖

-196無糖 ダブルシークヮーサー 500ml 24本 [サントリー チューハイ] イチキューロク

8,480円 → 3,869円（54%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


クリアフリー

オリオン クリアフリー350ml×24本

5,488円 → 3,880円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


氷結

【Amazon.co.jp限定】氷結無糖 チューハイ ギフトセット 350ml×12本 キリン 氷結無糖 3種 飲み比べセット サワー 酎ハイ お酒 甘くない

2,827円 → 1,997円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります