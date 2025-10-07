木村拓哉が乗る“未発売SUV”

インフィニティ「QX80」は、ラグジュアリーとパワーを兼ね備えたフラッグシップモデルです。

俳優で歌手の木村拓哉さんの愛車としても知られ、その存在感が多くの注目を集めています。一体どのようなモデルなのでしょうか。

キムタクの日産車って？［Photo：時事通信フォト］

インフィニティは、トヨタのレクサスに相当する日産の高級ブランドです。日本国内では未展開で、生産は日産車体九州が担当し、逆輸入車として扱われています。

そんなQX80が話題となったのは、2025年7月に木村拓哉さんがインスタグラムに投稿した一枚の写真。

愛犬と買い物に出かけた様子の中に映り込んだ車内には、キルティング加工の本革シートなど、QX80特有の高級装備が確認されました。

木村さんは以前から同車を愛用しているとみられ、センターコンソールの形状などから2020〜2021年モデルの可能性が高いと推定されます。

QX80は全長約5.3メートル、全幅2メートル超のラージサイズ。堂々たるグリルやシャープなヘッドライトが印象的で、重厚かつ洗練された外観が特徴です。

インテリアにはキルティング加工の本革シートやウッドパネルを採用し、BOSE製オーディオやリアエンタメシステムなども搭載。快適性と高級感を両立した仕上がりとなっています。

搭載されるのはV型8気筒5.6リッターエンジンで、最高出力400馬力・最大トルク560Nmを発揮。7速ATとの組み合わせにより、力強い走りを実現します。

なお、2021年モデルの米国での新車価格は6万9050〜8万3300ドル（約1014万〜1223万円）となっています。

木村さんの愛車について「渋すぎる選択」「車選びのセンスが抜群」といった声が寄せられ、クルマ好きの間でも注目が高まっています。

今後も、QX80という希少なモデルと木村拓哉さんのカーライフに、熱い視線が注がれそうです。