10月5日までに、女優の三田寛子が自身のInstagramを更新。夫とのプライベートを公開したものの、その様子がファンの間で物議を醸している。

【写真】不穏すぎる……三田寛子と中村芝翫の誕生日ツーショット

三田は、《先日TOUR D'ARGENTへ》と題して、笑顔のドアップショットを投稿。パリで400年の歴史を誇る美食の殿堂「トゥールダルジャン」の世界唯一の支店『トゥールダルジャン東京』に、夫で歌舞伎俳優の中村芝翫とともに訪れたことを報告した。《子供が誕生してから遠ざかっていたので30年ぶり》とかなり久しぶりの訪問となったことを明かしたのだが、そのあとにつづった文章に世間がざわついた。

「三田さんは久しぶりの来店だったことを記したのち、《なのに夫は初めてきたねとか言うし》《イヤイヤ2度目よと私》と、芝翫さんが以前来店したことを忘れていたと暴露。さらに、《二人でお店の芳名帳にサインと日付を記念に残してきたので次はまちがいなく再来店よ》と、お怒りの様子を吐露していたのです。ハッシュタグには、《#夫あるある#ぷんぷん#笑》などと記載し、冗談も含み入れていた三田さん。しかし、この報告を見たファンは笑えなかったようなのです」(芸能プロ関係者、以下同)

三田さんの投稿は、たちまちネットで話題に。“夫あるある”と書かれたものの、その意見に同意できない声が寄せられていた。

《この夫婦の場合は全然笑えない》

《旦那はたくさん来てそう...》

《忘れてるって事にしておいた方が失敗がないもんね》

こうした声が聞かれる背景には、夫・芝翫のこれまでの度重なる女性関係がチラつくからだと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「三田さんと芝翫さんは1991年に結婚。しかし、2016年9月、『週刊文春』によって京都の芸妓との不倫が報じられました。さらに2021年にも同誌により、関西のタニマチの女性との不倫が発覚。しかしそれにも懲りることなく、2024年にはまた別の愛人女性を実家に招き入れ生活しているという驚きの様子が報じられました。その愛人とはしばらくして関係が解消されたとみられたものの、2025年8月にはまだ関係が続いていることが発覚。色恋沙汰が絶えず、報道のたびに夫婦関係が取り沙汰されてきました」

4度の不倫を繰り返す芝翫。ここまでくると、三田の“夫婦ジョーク”に世間が笑えないのも無理はない。三田は、2024年秋ごろからInstagramに芝翫の写真や、プライベートな様子をたびたび載せるようになった。しかし、愛人女性との“ズルズル同棲”が再び報じられた後、9月ごろからSNSにも異変が見られていた。

「これまで芝翫さんの姿を披露していた三田さんでしたが、9月からはその投稿が一切されなくなりました。さらに、8月31日には、《主人の誕生日です》と夫婦でバースデーケーキを囲む2ショット写真を公開したのですが、しばらくしてその投稿も削除されていたのです。この様子からいまだに絶妙な夫婦関係が伺えますね。今回久しぶりに芝翫さんの様子を投稿して近況報告となりましたが、その“仲の良さアピール”を素直に受け取れないというのが世間の本音でしょう」(前出・芸能プロ関係者)

2人の夫婦関係には、冷ややかな視線が注がれ続けている。