10月4日、旧ジャニーズ事務所の流れを汲むSTARTO ENTERTAINMENT（以下、SE社）の人気グループ・Aぇ!groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。SE社は同日、本件でファンや関係者に「多大なるご迷惑とご心配」をかけたとし、本件の社会的影響を重く受け止め、草間容疑者の活動休止を発表した。

【写真】逮捕後、ドラッグストアで顔を隠された草間リチャード敬太

そして、6日午後、留置先の警視庁三田署から釈放され、涙を流して報道陣の前で頭を下げた。

草間リチャード逮捕によるファンの衝撃

草間容疑者は、逮捕当日午前5時半頃、東京・新宿区のビルの出入り口付近で、下半身を露出させた疑いがもたれている。酒に酔っていた状態だったといい、目撃者の男性が110番通報し、事件が発覚した。

「Aぇ! groupは2019年に草間容疑者を含めた6人で結成され、2023年にはコンプライアンス違反の疑いでメンバーが1人、突如SE社から契約解除を受けるという受難がありながら、2024年に5人でデビューしました。

それ以来、グループのCDセールスが好調なだけでなく、草間容疑者は『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）などのバラエティー番組や、俳優としてドラマに出演するなど高い好感度で個人でも活躍していただけあり、ファンの衝撃は計り知れません。

『ザ！鉄腕！DASH!!』など草間容疑者が出演していたシーンは、差し替えなど各局対応に追われています。さらにグループとして、フランス発のスキンケアブランド『アベンヌ（AVENE）』の新全身用保湿ケア 『トリクセラ モイストスキンバリア』シリーズのイメージキャラクターに抜擢されていましたが、この宣伝用POPを巡り、騒動が起きているんです」（アイドル誌ライター。以下、同）

全国のドラッグストアで同商品が並べられているスペースに掲げられている宣伝用POPには、事件を起こす前の草間容疑者を含めたメンバー5人全員が映っていた。だが、突然の草間容疑者逮捕を受け、急きょ宣伝文句が書かれたチラシや、フランス国旗で彼の顔面を覆い隠すという対応をした店舗が散見された。X上ではそうした画像が拡散され、

《いくら悪いことをしたのが事実だとしても、こういうやり方は人としてどうなの？だったらもう広告の紙全部剥がせばいいじゃん》

と反発するAぇ! groupファンや、

《スノのモス思い出した。状況は違うけど、やり過ぎじゃない？悲しい》

《モスの時と状況は違うけど、これはダメでしょ…》

と、かつてSnow Manのラウール（22）と渡辺翔太（32）が、モスバーガーの宣伝用POP上で顔面をシールなどで覆い隠された騒動と重ね合わせるファンが続出した。

Snow Manメンバーも姿を隠される

「2023年、ラウールさんと渡辺さんは、モスバーガーの年間イメージキャラクターを務めていました。しかし、故・ジャニー喜多川による性加害報道を受け、モスバーガーは旧ジャニーズ事務所との契約終了を発表。

当時、モスバーガーの各店舗では、期間限定発売の『月見フォカッチャ』と『バーベキューフォカッチャ』の宣伝用POPにラウールさんと渡辺さんの写真を使用していました。ただ、契約終了に合わせ店舗側で急遽対応したのか、2人の顔面上に『テイクアウト お持ち帰りいただけます！！』などと書かれたシールが貼られ、その姿が無かったかのように対応されたことがありました。

2人は犯罪など犯していないのに、まるで犯罪者のように見えるとして、SE社ファンから非難の声があがり、不買運動にまで発展しました」

今回の『アベンヌ』商品宣伝用POPの草間容疑者を巡る薬局の対応については、当時と同じくAぇ! groupファンから不買運動するという声もあがる中、

《やられてることはモスの時と同じだけど状況が違うからな》

《これに文句言ってる人気色悪いな。モスの時とは訳が違う》

《これ見てアベンヌ不買は絶対違うし、モスと今回はまた話が違うと思う》

と、草間容疑者を擁護しかねるという投稿も目立っている。

一方で、逮捕された草間容疑者に対してと同じように、罪の無いラウールと渡辺に顔面を覆い隠したモスバーガー店舗の対応のまずさがあらためて蒸し返されることになった。

草間容疑者逮捕から2日経った10月6日時点では、『Avene Japan Official』上で草間容疑者を含めたAぇ! group全員の動画を見ることが出来るため、薬局の対応は同社というより各店舗の判断の可能性が高い。

なお、今回の草間容疑者の逮捕を受け、Aぇ! groupは2年連続で『NHK紅白歌合戦』の出場が絶望的となった。昨年は、デビュー曲『《A》BEGINNING』が60万枚以上を売り上げるなど、その人気ぶりを証明ししていた。さらに、NHK側も性加害報道以来見合わせていたSE社タレントの起用を再開すると発表していたため、年末の紅白への出場が期待されていた。しかし、同年はSE社側の意向なのか、同社アーティストは一組も出場しなかった。

また、今年は引き続きAぇ! groupがグループとして活躍していただけでなく、メンバーの佐野晶哉（23）が2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが発表されており、今年こそ紅白出場だと息巻いていたファンも多かった。だが、草間容疑者の逮捕によりそれも事実上消滅した。

Aぇ! groupファンを落胆させ、紅白出場消滅に拍車がかかった草間容疑者は何を思うのだろうか─。