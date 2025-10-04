歌手の和田アキ子（75）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。かつての自身が人気ロックバンドを“どう喝”したという事件について語った。

和田はこの日放送となるフジテレビ「シオノギ・ミュージックフェア」を収録を回顧。ゲストは和田と「THE ALFEE」、ロックバンド「TUBE」の前田亘輝、徳永英明だったという。

歌の前のトークは「本当に面白いトークだったんですけど。いかんせん30分番組で。歌もあるのに、うちら40分ぐらいしゃべってました」と苦笑した。

前田とは「前田が勝手に（話を）作って。前田が紅白出た時に、前田がTシャツと（デニムで）。（和田が）“お前ら紅白なめてんのか”って」というエピソードについて話したと回想。

これは以前前田が「TUBE」の特集番組で、紅白に初出場した際に、Tシャツ、デニムで出演したところ、歌い終わりに和田が「お前ら紅白なめてんのか」とどう喝したと話したもの。和田は以前「いいかげんに1000回」でリスナーからのメールでこの話を知らされ、「ほんまかいな」と覚えていないと話していた。

「ミュージックフェア」では前田に「あたしは絶対言ってない」と直接反論したというが、前田は「僕その時いなかったかも」「メンバーが聞いたと思うんですよ」ととぼけていたという。

和田はそこで「お前今頃よく言うなあ」「ふざけるな、みんなそれで和田アキ子ひどいことをって言うから」などと返したとしたが、この日は「それもどこまで生かしているか」と放送されるかどうかは分からないとした。

それでも和田は先日「TUBE」のライブに出かけるなど、前田とは親しいだけに「めっちゃ楽しかったですよ」と明言。収録については改めて「もうねえ、申し訳ないですけど、みんなごあいさつに楽屋に来てくれて。最初、2本目（の収録）に出てる（藤井）フミヤが来てくれたりして」と楽屋でも盛り上がったと言い「楽しかったです。それがきょうオンエアなんです」と声を弾ませた。