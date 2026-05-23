歌手・和田アキ子（76）が23日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、現在の髪形を40年以上続けてきた理由について語る場面があった。スタッフから「ずっと同じで飽きないんですか?」と質問されると、アッコは「最初の頃はペタッと七三分けみたいにしていて。『あの鐘を鳴らすのはあなた』のレコードジャケットなんて、サザエさんっぽい頭にしてるんだけど」といい、現在の髪形に