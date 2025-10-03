本田技研工業株式会社は、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」を一部改良し、2025年10月3日に発売すると発表した。

今回の改良では、「G」「e:HEV X」「e:HEV X HuNTパッケージ」にHonda CONNECTディスプレーやワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットにしたメーカーオプションを追加設定し、利便性を強化。また、原材料や物流費の高騰を受け、全国メーカー希望小売価格も改定された。より快適で現代的な仕様へ進化した同モデルとともに、新しいカーライフを始めてみてはいかがだろうか。

「VEZEL」を一部改良して発売

Hondaは、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」を一部改良するとともに、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、全国メーカー希望小売価格を改定し、10月3日（金）に発売します。

今回の一部改良では、「G」、「e:HEV X」、「e:HEV X HuNTパッケージ」に、Honda CONNECTディスプレー、ワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットでメーカーオプションとして追加設定し、お客様のニーズに対応しました。

VEZEL製品サイト：https://www.honda.co.jp/VEZEL

VEZEL e:HEV Z

全国メーカー希望小売価格 改定一覧

タイプ エンジン トランスミッション 駆動方式 乗車定員 旧価格消費税10％込み 新価格消費税10％込み e:HEV X 1.5L DOHC

i-VTEC

＋2モーター

ハイブリッド 電気式

無段変速機 FF 5名 2,888,600円 2,998,600円 4WD 3,108,600円 3,218,600円 e:HEV X

HuNTパッケージ FF 2,998,600円 3,108,600円 4WD 3,218,600円 3,328,600円 e:HEV Z FF 3,198,800円 3,268,100円 4WD 3,418,800円 3,488,100円 e:HEV Z

PLaYパッケージ FF 3,556,300円 3,699,300円 4WD 3,776,300円 3,919,300円 G 1.5L DOHC

i-VTEC 無段変速

オートマチック

（トルクコンバーター付）

+パドルシフト 4WD 2,648,800円 2,758,800円

※ 価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う費用は含まれません

※ 価格はメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めています。詳しくは販売会社にお問い合わせください

※ 自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要です。リサイクル料金とは、リサイクル預託金（シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金）および資金管理料金の合計金額となります

お客様からのお問い合わせは、

「お客様相談センター 0120-112010（いいふれあいを）」へお願い致します。

リリース提供元：本田技研工業株式会社