本田技研工業株式会社は、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」を一部改良し、2025年10月3日に発売すると発表した。
今回の改良では、「G」「e:HEV X」「e:HEV X HuNTパッケージ」にHonda CONNECTディスプレーやワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットにしたメーカーオプションを追加設定し、利便性を強化。また、原材料や物流費の高騰を受け、全国メーカー希望小売価格も改定された。より快適で現代的な仕様へ進化した同モデルとともに、新しいカーライフを始めてみてはいかがだろうか。
Hondaは、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」を一部改良するとともに、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、全国メーカー希望小売価格を改定し、10月3日（金）に発売します。
今回の一部改良では、「G」、「e:HEV X」、「e:HEV X HuNTパッケージ」に、Honda CONNECTディスプレー、ワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットでメーカーオプションとして追加設定し、お客様のニーズに対応しました。
VEZEL製品サイト：https://www.honda.co.jp/VEZEL
全国メーカー希望小売価格 改定一覧
