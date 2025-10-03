工場作業員さん「貯金ってダサくないですか？」“底辺”発言や将来の夢を赤裸々告白
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「飛行機の部品を作る人にインタビュー」では、工場作業員さんが自らの仕事やお金事情、将来の夢について率直な思いを語った。現在33歳、航空機関連の工場に勤務するという工場作業員さんは、「めちゃめちゃサラリーマンです」と自身の働き方を表現する一方、エンジンやシャフトなど重要な部品を手がける「流れ作業」の切り盛りを明かした。
気になる給料については「月だいたい片手行くか行かないかぐらい」とあくまで控えめな様子。お金の使い道を尋ねられると、「だいたい服か交際費」と回答し、意外にも「すっごい飲みそう」というイメージには「人の並み程度ですよ」と苦笑。「こんなちっちゃいビール1缶ぐらい。すぐピヨっちゃって」と酒の弱さをさらけ出す姿が印象的だ。
一番の驚きは貯金について。質問されると「貯金はないですよ」とあっさり。「貯金ってダサくないですか？お金ってあるだけ使っちゃった方が働く意欲にもなるし、いつも底辺にいた方がかっこよくないですけど」と独自の哲学を展開する一幕も。さらに将来の夢について尋ねられると、「ハゲないように努力します。今はちょっと微妙です」と笑いを交えて語った。
動画の締めでは、酒も“人並み”で貯金もゼロと語りながらも、前向きかつ等身大で日々を過ごす工場作業員さんの姿が印象的だった。
