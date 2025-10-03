10/6の中秋の名月は簡単手作りお月見だんごで。もちもち感、とろ〜りみたらしあん！
今年の中秋の名月は10月6日（月）。秋の澄んだ空気の中、くっきりと浮かびあがるお月様を愛でるお供に、お月見だんごはいかがでしょうか。せいろでじっくり蒸せば、つやつやの表情、もちもちの食感になんとも心が躍ります。プレーンだけでお供えするのもよし、みたらしあんや、青のり、きなこで、にぎやかに楽しむのもまた一興！ 月曜日はバタバタ……という方は、少し早いですがこの週末にぜひ♪
『お月見だんご』のレシピ
材料（プレーン、みたらしあん、きな粉、青のり各4個分）
上新粉……150g
塩…… 少々
グラニュー糖……25g
熱湯（90℃以上）……120ml
〈みたらしあん〉
グラニュー糖…… 大さじ1と1/2
しょうゆ …… 大さじ1/2
片栗粉…… 小さじ1
水 …… 大さじ2
〈A〉
きな粉…… 大さじ1
グラニュー糖 …… 大さじ1/2
〈B〉
青のり…… 大さじ1/2
塩…… 少々
作り方
（1）
耐熱のボールに上新粉、塩、グラニュー糖を入れて混ぜ、熱湯を少しずつ注いで全体がそぼろ状になるまで菜箸で混ぜる（熱湯の量は加減してOK）。粗熱が取れたら手でしっかりこね、生地に粘りが出てひとまとまりになったら、ラップをかけて10分ほどおく。ラップをはずし、生地につやが出るまで再び手でこねる。
〈Point！〉
粉の状態などによって熱湯のなじみ具合が変わるので、熱湯を加えるときは必ず少しずつ、菜箸で混ぜて様子をみながら注ぐようにして。写真のようにそぼろ状になればＯＫです。粉っぽければ熱湯を足して。ただし、熱湯が多すぎると、べたっとした生地になり、成形しにくくなるのでご注意を。
（2）
まな板などにオーブン用シートを広げて（1）の生地を置く。直径約3×長さ30cmの棒状にのばし、16等分に切る。手のひらを水でかるくぬらし、1個ずつ丸く成形する。
（3）
鍋にたっぷりの水を入れ、強火にかけて沸かす。直径約24cmのせいろ※をさっとぬらし、堅く絞った清潔なふきん、またはオーブン用シートを敷く。（2）のだんごを並べ、鍋にのせて強火で25〜30分蒸す。
※せいろが小さい場合は2回に分けて蒸す。せいろ（または蒸し器）がない場合は、食感など仕上がりは少し変わりますが、ゆでて作っても。沸騰した湯にだんごを入れ、15分ほどゆでる。竹串を刺してすっと通ったら湯をきる。
（4）
小鍋にみたらしあんの材料を入れて弱火にかけ、耐熱のゴムべらで絶えず混ぜる。全体が透き通り、とろみがついたら火を止める。A、Bはそれぞれ混ぜる。
（5）
器4つにだんごを盛り、きな粉、青のりを散らし、みたらしあんをかける。
今年のお月見は、手作りの月見だんごで楽しい夜になりそうです♪ 蒸したてをぜひ！