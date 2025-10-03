10/6の中秋の名月は簡単手作りお月見だんごで。もちもち感、とろ〜りみたらしあん！

今年の中秋の名月は10月6日（月）。秋の澄んだ空気の中、くっきりと浮かびあがるお月様を愛でるお供に、お月見だんごはいかがでしょうか。せいろでじっくり蒸せば、つやつやの表情、もちもちの食感になんとも心が躍ります。プレーンだけでお供えするのもよし、みたらしあんや、青のり、きなこで、にぎやかに楽しむのもまた一興！ 月曜日はバタバタ……という方は、少し早いですがこの週末にぜひ♪

『お月見だんご』のレシピ

材料（プレーン、みたらしあん、きな粉、青のり各4個分）

上新粉……150g

塩…… 少々

グラニュー糖……25g

熱湯（90℃以上）……120ml

〈みたらしあん〉

グラニュー糖…… 大さじ1と1/2

しょうゆ …… 大さじ1/2

片栗粉…… 小さじ1

水 …… 大さじ2

〈A〉

きな粉…… 大さじ1

グラニュー糖 …… 大さじ1/2

〈B〉

青のり…… 大さじ1/2

塩…… 少々

作り方

（1）

耐熱のボールに上新粉、塩、グラニュー糖を入れて混ぜ、熱湯を少しずつ注いで全体がそぼろ状になるまで菜箸で混ぜる（熱湯の量は加減してOK）。粗熱が取れたら手でしっかりこね、生地に粘りが出てひとまとまりになったら、ラップをかけて10分ほどおく。ラップをはずし、生地につやが出るまで再び手でこねる。

〈Point！〉

粉の状態などによって熱湯のなじみ具合が変わるので、熱湯を加えるときは必ず少しずつ、菜箸で混ぜて様子をみながら注ぐようにして。写真のようにそぼろ状になればＯＫです。粉っぽければ熱湯を足して。ただし、熱湯が多すぎると、べたっとした生地になり、成形しにくくなるのでご注意を。

（2）

まな板などにオーブン用シートを広げて（1）の生地を置く。直径約3×長さ30cmの棒状にのばし、16等分に切る。手のひらを水でかるくぬらし、1個ずつ丸く成形する。

（3）

鍋にたっぷりの水を入れ、強火にかけて沸かす。直径約24cmのせいろ※をさっとぬらし、堅く絞った清潔なふきん、またはオーブン用シートを敷く。（2）のだんごを並べ、鍋にのせて強火で25〜30分蒸す。



※せいろが小さい場合は2回に分けて蒸す。せいろ（または蒸し器）がない場合は、食感など仕上がりは少し変わりますが、ゆでて作っても。沸騰した湯にだんごを入れ、15分ほどゆでる。竹串を刺してすっと通ったら湯をきる。

（4）

小鍋にみたらしあんの材料を入れて弱火にかけ、耐熱のゴムべらで絶えず混ぜる。全体が透き通り、とろみがついたら火を止める。A、Bはそれぞれ混ぜる。

（5）

器4つにだんごを盛り、きな粉、青のりを散らし、みたらしあんをかける。

今年のお月見は、手作りの月見だんごで楽しい夜になりそうです♪ 蒸したてをぜひ！

『お月見だんご』のレシピを動画でチェック！

（『オレンジページ 2025年 10/2号』より）

