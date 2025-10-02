ロゼワインで乾杯、夜の神社で月に良縁を願う　全国から参拝者が訪れる山形「熊野大社」の祈願祭がロマンティック過ぎた

山形県南陽市宮内に鎮座する熊野大社では、月に一度、お月さまの力を借りて良縁を願う祈願祭「月結び（つきむすび）」が行われています。2025年10月は5日の日曜夜に開催されます。知る人ぞ知る、この祈願祭には、全国から多くの参拝者が訪れ、添乗員付きの女性限定の旅も企画されるなど、人気を博しています。秋は特に月が美しく見える季節。「すてきな人と出会いたい」「愛する人と結ばれたい」「仕事で良き出会いが欲しい」。それぞれの願いを胸に、いざ山形へ。

1200年の歴史、由緒ある神社に隠された「三羽のうさぎ」

熊野大社は、和歌山県の「熊野三山」＝熊野速玉大社（くまのはやたまたいしゃ）・熊野本宮大社（くまのほんぐうたいしゃ）・熊野那智大社（くまのなちたいしゃ）＝と、長野県軽井沢町にある熊野皇大神社（くまのこうたいじんじゃ）と共に、「日本三熊野」に数えられ、平安時代から信仰を集めてきました。

創建は、806（大同元）年。天皇や法皇、名将たちの恩恵を受け、1200年を超える時を受け継がれてきた由緒ある神社です。

熊野大社の拝殿

石段を登ると、山形県内最古とされる茅葺屋根の立派な拝殿が姿をあらわします。どこか懐かしさを感じる境内には三十柱の神様がお祀りされていて、あらゆる願いを叶えてくださいます。

本殿裏に隠し彫りされた「三羽のうさぎ」を見つけることができた人は、良縁に恵まれるという言い伝えがあるんですよ。

熊野大社には、素敵な挿話が伝わっています。雨上がりの満月の日、水面に浮かんだ月にうさぎが映し出され、風で揺れる月とうさぎの姿から「波にうさぎ」と呼ばれるようになったとか。このお話が、隠し彫りにも繋がっているようです。

月結びの神事といい、ロマンティックですね。

月結び御朱印

神さまは「果物みたいに成（な）る」

この熊野大社に祀られている神さまは、イザナキノミコトとイザナミノミコト。「むすひ」の神さまとしても知られています。

皆さんは「むすひ」という言葉をご存知でしょうか？

熊野大社の北野達（とおる）宮司さまが、「むすひ」について、教えてくださいました。

「目の前にある岩に長い年月が経つと、自然に苔が生えますね。その命の誕生を、古代の人々は『むす』と表現し、命の働きかけをなさる大いなる存在を示す言葉『ひ』を加えて『むすひ』と呼び、神さまとしてお祀りしました。神さまというのはつくられた存在ではなく、葡萄や林檎が成（な）るように自然の営みとして成ったのですよ」

「むすひ」の神さまであるイザナキノミコトとイザナミノミコトが結婚し、日本の国土が誕生したというのが、日本神話における成り立ちです。

月結び撤下品たまゆら守り

恋のように胸ときめく神事

宵闇が迫るころ、拝殿へ向かいます。神さまをお祀りする本殿を前にし、一陣の風が吹きぬけました。拝殿に「ドンドン」と太鼓の音が響き、いよいよ神事が始まります。神事に携わるのは、神主4人と巫女1人。縁結びの祝詞が奏上（そうじょう）され、祝詞が終わるとすべての照明が消され、周囲は静寂に包まれます。

その時、神職さまが手にした金幣（きんぺい、細長い木や竹に金色の紙垂＝しで＝を取り付けた神具）が肩に触れ、ありがたい気持ちで胸が一杯になる…そんな不思議な感覚を味わいました。雅楽の調べと、巫女舞に彩られた、雅な時間が流れる幻想的で美しい神事は、一度体験すれば一生忘れられない思い出となるでしょう。

熊野大社

祈願祭のために特別に醸造された高畠産のロゼワイン

私が「月結び」に訪れたのは、2017（平成29）年の秋でした。数十分にわたる神事の後には、特別に醸造されたロゼワイン「月結び」を境内で楽しむことができます。ロゼワインを飲むことは、10年ほど前から始まったそうです。

このロゼワインは、南陽市に隣接する高畠町の「高畠ワイナリー」で特別につくられたもの。1990（平成2）年に創設された国内外で高い評価を得る人気のワイナリーです。

ロゼワインに月を浮かべて飲むと恋が成就するというジンクスがあるそうです。お月さまを見上げる人、写真を撮る女性たち、乾杯をする恋人と、十人十色。この日の拝殿には、約150人もの参拝者が集まりましたが、皆さんそれぞれに特別な夜を楽しんでいました。

神社の境内から輝くお月さまを眺め、縁結びを願う。ロゼ色に輝くロマンティックな夜があなたを待っています。

ロゼワイン

【2025（令和7）年の「月結び」の日時】

10 月05日（日）

11 月08日（土）

12 月06日（土）

受付開始18時半〜、斎行時間19時〜

【月結びのお申込み】

初穂料（料金）は2000円。月結び限定のたまゆら守りと、神さまへの願い事をしたためる願ひ文付き。受付は午後6時半から拝殿で。遠方からの参拝者は事前予約をすると、送迎もしていただけるので安心です。

■熊野大社

山形県南陽市宮内3476-1

電話：0238-47-7777

https://kumano-taisha.or.jp

文／三浦奈々依

みうら・ななえ。フリーアナウンサー・神社仏閣ライター・カラーセラピスト。ラジオ番組で長年にわたり、アーティストインタビューを担当。2011年3月の東日本大震災後、約7年にわたり心の復興をテーマに神社仏閣を取材し、隔月刊誌『Kappo 仙台闊歩』で「神様散歩」を連載。全国の神社仏閣の歴史を紹介しながら、日本の文化、祈りの心を伝えている。著書に、被災した神社仏閣再建の一助となる四季の言の葉集『福を呼ぶ 四季みくじ』（プレスアート）。

