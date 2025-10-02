「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

呆れるほどダメな管理職の特徴

業績が低迷しているのに、なぜか現場に危機感がない。

そんな会社には、共通して「動かない管理職」の存在があります。

彼らの無作為こそが、じわじわと組織を蝕んでいるのです。

「原因不明」のまま現場を放置する

売上が落ちているという事実があるにもかかわらず、「景気のせい」「競合が強いから」などと外的要因だけを並べて、自分たちの手元で改善すべきことに向き合わない。

これは、「自責の視点」が欠如している典型です。

部下にも「どうしようか」と丸投げするだけで、具体的な打ち手を出さない管理職の下では、チームの空気も鈍化し、次第に「何をしても変わらない」という諦めが蔓延します。

仕組みをつくらないから、改善もない

業績不振の現場では、「偶然の成功」に頼ったまま再現性を追求しない傾向があります。

つまり、属人的な努力を称賛するばかりで、仕組みによって改善を回そうとしない。

その結果、過去に成功した方法がそのまま使われ続けたり、「経験値のある人だけがなんとかする」という現場頼みの体制が続きます。

数字で見ないから動かない

売上が悪いという状況は、数字で明確に把握できるはずです。

しかし、動かない管理職は、問題を「なんとなく悪い気がする」「最近空気が重い」など、感覚や主観で捉えてしまいます。

すると、「改善したかどうか」も感覚で判断されるため、結局は「また来月も様子見」で終わってしまう。

この悪循環が、組織の活力を奪っていくのです。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

感情を排し、状況を数字で見つめ、淡々と打ち手を講じていくことが、組織の再起には不可欠です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）