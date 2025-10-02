「2人がホテルから出てきた現場に居合わせて…」上司のW不倫を目撃し、退職に追い込まれた話

仕事が自分に合わないと感じるだけでも辛いが、予期せぬトラブルが原因となって退職するケースもある。投稿を寄せた50代女性は、数年前に退職した職場での出来事を振り返った。（文：長田コウ）

女性は経理のパートとして、毎日100個ほどの品番をパソコンに入力する業務を担当していた。しかし、この作業が想像以上に過酷なものだった。

「一つひとつが20桁以上もある英語と数字が混ざった品番…。オマケに文字が小さい…。その品番を正確に入れるという作業は私には無理でした」

間違えて入力してしまった場合、全く別の商品が届いてしまうため、細心の注意を払わなければならなかった。3か月頑張ったものの一向に慣れることができず、女性は限界を感じていた。（文：長田コウ）

「文句を言われ続けて、結局辞めさせられた」

ただでさえストレスが重なる中、職場で既婚者2人のある事実を知ることとなった。直属の上司である40代の女性と、50代の男性役員が秘密の関係にあったのだ。

「2人がホテルから出てきた現場に居合わせるというとんでもないハプニングがあり(笑)その後は何かにつけ文句を言われ続けて、結局辞めさせられた、みたいな形の退職でした」

なんとも理不尽な状況での退職だ。仕事内容の過酷さに加え、上司からの風当たりが強くなった職場には、女性の居場所がなかったのだろう。その後は、働きやすい環境で働けていることを願うばかりだ。

