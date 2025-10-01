この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【ズーム機能が便利】今話題のデジタルミラー型ドライブレコーダーの実走レビュー【#カロッツェリア】と題した動画で、車中泊キャンプ女子の森風美さんがカロッツェリアの最新デジタルミラー型ドライブレコーダーを実際に自身の車へ取り付け、その使い心地やメリットについて詳しく語った。



森さんは製品を手にして、「ズーム機能が、このカロッツェリアの特徴。車両を選ばず、取り付けの自由度、あとは画角の自由度というのが非常に高い」と強調。従来のデジタルミラーにはあまりなかったズーム機能に注目し、「最大3倍までのズームが可能です。やっぱり普通のミラーだとどうしても後続車のナンバーを確認するのとかってズームが入ってると、もちろん後から見返すこともできるし、もっとね、ワンタッチでズームとかが変えられるから、自分で視認したいときに見ることができるようになりました」と使用感を生々しく伝えた。



取り付け工程ではプロの手も借りつつ、「セイビーさんにお願いした」とし、小型カメラの設置のしやすさや「製品保証はなんと3年間」といった購入後の安心ポイントについても触れるなど、視聴者目線のレビューを展開。



実際に装着して走行した感想としては、「運転する時は基本的に2.5倍から3倍、自分の好きな幅感でやると多分車線変更とか合流とか、そういうのも安心してできるんじゃないかな」と心強さをコメント。さらに、「後続車との車両感覚とかが分かりにくいことがあったけど、ズームで調整できるのはありがたい」と、普段の運転での変化にも触れた。



また、「雨が降っている時やトンネル、夜道でもクリアに見える」として、エアギャップレス式のモニターやスタービス搭載カメラの実力も評価。「土砂降りとか多いから、そういう日は多分このデジタルミラー役に立つんじゃないかな」とも述べ、アウトドアや車中泊派には特におすすめと太鼓判を押した。



「後方視界がしっかり確保できるのは、私としてもすごく安心だなぁと思うし、荷物を多く積む人や家族移動が多い人ならではの悩みも解消される」という実体験も交え、商品の導入を検討している人へのアドバイスとして、自分に合ったズーム倍率やカメラの位置を事前に調整して「普通のミラーからこの商品に変わった瞬間は感覚が変わる」と率直な本音も語った。



記事の結びとして森さんは「使ってみて、やっぱり視界がしっかり確保されるっていうのは安心だったし、保証が3年保証付いてるっていうことで何かあったりした時にもしっかり保証が付いてる」と述べ、気になる人はぜひ詳細ページもチェックしてほしいと呼びかけている。