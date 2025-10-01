【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】トランプ大統領が「MLBコミッショナー」になる日…“伏線”はすでに張られている

大リーグでは、2026年のシーズンから、スプリングトレーニング、レギュラーシーズン、ポストシーズンの全ての試合で、自動投球判定システム（ABS）が導入される。

ABSは一部で「ロボット審判」などと称されるものの、来季からも審判はこれまでと同様にボールとストライクを判定する。そして投手、捕手、あるいは打者のいずれかが即座に判定の内容の確認を求めた場合に限り、1試合につき各チーム2回までABSの映像を使って検証する仕組みとなる。

大リーグの審判のボールとストライクの判定の正確さは、平均して約94％とされている。

1試合につき両チームの投手たちが合計240球を投げた場合、誤ってボールやストライクが判定されるのは15球程度という計算になる。

ABSを補助的に利用するという方針は、現状に即した、妥当な施策といえるだろう。

だが、その一方で、審判の判定に対する近年の観客の態度を考えると、ABS導入のもうひとつの側面が見えてくる。

現在、一球たりとも判定を間違えることを許さないという風潮が、観客の間で強まっている。

それは、審判の尊厳を保つためにも、いかなる誤りもあってはならないという考えによるものではない。実際には、大リーグも公式に認めているスポーツ賭博が、審判の判定に対する観客の態度に影響を与えている。

大リーグに対する賭けは、試合の結果から1球ごとのボールとストライクの判定にまで及ぶ。従って、もし試合を決める押し出しの四球が誤審であったり、ある投手の投球の判定が実際と反対のものであったりすれば、金銭的な損害を被る者が出てくる。

このとき、批判は判定を誤ったとされる審判に向くことになる。今やSNSで誰もが情報を発信できるし、「あの審判の誤審は許せない」といった怒りの感情を伴う内容ほど拡散されやすい。

そのため、要望があった場合にABSを活用すればどうなるか。

要望が出ない場合、選手は誰も判定を不服としていないということになるし、判定が覆ってもそれによって問題が決着する形になる。

若年層への訴求力拡大の方法のひとつとしてスポーツ賭博を活用している機構としては、審判を誹謗中傷の犠牲者としないためにも、ABSを導入したのである。

新制度の導入を発表した記者会見において、コミッショナーのロブ・マンフレッドは「ファンの声に耳を傾けた結果」と強調した。機構にとって重要なファンとは、スポーツ賭博の利用者なのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）