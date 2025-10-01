かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』

10月1日（水）は、杉本彩、カーネーション吉田結衣、エルフ荒川、平成ノブシコブシ吉村崇が来店。恋愛にまつわるド直球な本音やNG行動などを語り尽くす。

オープニングでは、荒川が「NHKの番組でギャルの元祖はRIKACOさんと杉本彩さんだと習った」と発言。濱家が「で今、荒川とかゆうちゃみまで来てんねんや」と応じる中、吉村が「間にいるこの子何？活動家の方ですか？」と問いかけると、吉田は「吉本から日本を変えよう！」としていると話す。

袋とじVTRでは、「細かいところが気になる関西女子に聞いた！初デートで『この男、アカンかも…』と思うNG行動を余談調査。関西女子たちが「そこから燃え上がることなんてない」「優しさを履き違えてる」と指摘する男たちのNG行動とは果たして…！？

スタジオでは、杉本が「私の時代は肉食系男子が山のようにいた。何とかして今晩落とそうと狙ってくる訳ですよ」と回顧。濱家が「杉本さんを『今晩落とそう』の男いましたか？」と驚くと、杉本は「自分を知らない人が結構来がちだった」とぶっちゃけ、笑いを誘う。

「男子にこれをされたらイヤなNG行動」についてのトークでは、荒川が収録が始まる３秒前に吉村から言われた“ある言葉”をあげ、「もう今気分悪いんですよ」と告発。荒川はいま吉本の男性芸人たちに女子の心を伝える“女子心委員”をしていると話し、メイク中に「荒川さん白なりました？」と言ってきた吉本の後輩を呼び出して注意したと明かす。

続いて吉田は、二人で食べている鍋を根こそぎさらい、自分に聞く事もなく、最後にさつまあげを２つオーダーした男性への怒りを爆発。「いっぱい食べるのはカッコイイじゃん」と語る吉村や山内とのバトルが勃発する。さらにデート中の飲食は男子が払うか割り勘かをめぐり、山内が時代錯誤な発言をすると、議論はさらにヒートアップし……。

そんな中、「女性には絶対払わせないという時代に育ってきた」という杉本は、「割り勘とか言われたらオスとして認められない。狩りに行くつもりありますか？」と発言。荒川は「最終的に男性をどこで選びますか？」と尋ねるが、果たして杉本の答えは……！？

そして男も女も同性が「やめとき」と思う人を結局好きになってしまうというトークになると、杉本は「女の人の嘘にコロッと騙されちゃう人多いね」とコメント。山内が「見てて分かります？」と質問すると、杉本は「分かる、凄い清楚な格好してるんだけど絶対○○やん」と答え、一同が爆笑する。かまいたちMCの『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。1日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。