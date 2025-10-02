「創価学会の葬儀は特殊」ってホント？元職員が明かす“意外な常識”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が公開した動画で元火葬場職員の下駄華緒氏が「創価学会のお葬式って特殊？」という、多くの人が抱く疑問について自身の見解を語っている。
動画の冒頭で下駄氏は、この問いに対して「創価学会さんのお葬式が特殊っていうか、仮にアメリカ人の人からしたら日本人のお葬式は特殊です」と一蹴。そもそも「特殊」という感覚は、文化や国が違えば変わる相対的なものだとし、「自分自身の普通も国や地域が違う人から見ると特殊に感じる」と、より広い視点から解説を始めた。
創価学会の葬儀内容については、「むしろ、あの、仏式にすごく近い」「すごい仏教的」と指摘。僧侶ではなく「ご導師様」と呼ばれる方が進行し、「南無妙法蓮華経」を唱えるなど、一般的な仏式の葬儀と非常に近い形式で行われると説明した。
また、多くの人が馴染みのない形式の葬儀に参列する際に不安を感じることにも言及。しかし、「参列したことのない種類の葬儀でも心配しなくて大丈夫です」とアドバイス。その理由として、葬儀社のスタッフですら初めて経験する宗派の葬儀もあり、その都度確認しながら進行するため、参列者が作法を知らなくても問題ないことを明かした。
最後に下駄氏は、「そもそも仏式の葬儀のこと、分かってますか？と聞かれても『なんとなくこんな感じかな？』というのが日本人の現状」と、多くの人が抱える知識の曖昧さに触れ、形式の違いを過度に心配する必要はないと締めくくった。
チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。