12人産んだ助産師HISAKO「失敗しても“こんな私でいい”と前へ進んで」子育ての自信喪失に寄り添う熱弁

話題のYouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師のHISAKOさんが「【失敗だらけの人生】子どもを育てる自信がない…大人の発達障害（お手紙シリーズ）」と題し、自信を持てずに悩むママたちへ熱いメッセージを送った。



HISAKOさんは冒頭、「あなたは子育てをしていて、こんな私が子育てしてていいんだろうか、その資格があるんだろうかって感じたこと、ありませんか？」と問いかけ。「自分にすごい自信がある人はいいなぁと思うけど、なかなかそうはなれないもの。子育ては思い通りにならないから、『私なんて』と思ってしまうことが多い」と共感を寄せる。



今回取り上げたのは、「生きづらさを抱えながら今ママになった」という女性から届いたお手紙。「自信がないのよね、こんな私でいいんだろうかと迷っている方は、他にもたくさんいる」とし、「いや、あなたは意味がある、あなたはすごいことをしている」と励ましのコメントを視聴者にも求めた。



さらにHISAKOさんは、視聴者のリアルな葛藤に寄り添い、「それは彼女だけではないよと伝えたい」と力を込める。「前回は中絶を選んだけれど、今回の妊娠を経て家族として歩みだした。その選択一つで今の可愛い娘ちゃんは存在しなかった、と考えると命の重みを痛感する」と語り、「前回の経験があったからこそ、今がある。そのことに感謝して、天国に召されたあの子にも『ありがとう』と伝えたい」と、命に対する深い想いを明かした。



HISAKOさん自身も「12人育てても、いまだに頭が痛くなることばかり。しんどいときは話を聞いてもらえるだけで頑張れる」とありのままの気持ちを吐露。「私はそれをMARK（夫）にぶつけてる。何にも変わらないけど、しんどい時はしんどいって言っていい」と、自分を責めすぎずに進む大切さを伝える。



最後に、「私も子育てやってるから一緒に進んでいけたらと思う」「しんどい時はいつでも話を聞くし、声をかけてもらったら嬉しい」とエールを送り、「こんなプライベートなことを手紙にしてくれて、本当にありがとうございます」「みんなで子育てや自分の気持ちを考える、いいきっかけになった」と、感謝の言葉で動画を締めくくった。