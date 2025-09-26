【速報】ドコモ「d NEOBANK」登場！3つのキャンペーンを解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「【速報】ドコモ『d NEOBANK』登場！3つのキャンペーンを5分で解説！」で、どこもラボのドックんとモコが出演。ドコモグループ入りにより、住信SBIネット銀行が『NEOBANK』から『d NEOBANK』へとリブランドされること、これに伴うサービスの変更点や開始記念キャンペーンについて、わかりやすく紹介した。
サービス開始は2025年10月1日。ロゴやアプリアイコンはドコモ“d”が入ったものの、色は「ドコモカラーのレッドではなくブルーを基調」となり、シックなデザインに生まれ変わる。「すでに口座を持ってる人はサービス内容は一切変更なく、今まで通り利用できる」と利用者への配慮も強調された。
開始を記念して打ち出されるのは「dポイントドーンともらえる口座開設キャンペーン」「dポイントザクザク住宅ローンキャンペーン」「法人様向け振込手数料無料キャンペーン」の3本柱。
特に口座開設キャンペーンでは、期間中に条件を満たした先着15万名に「dポイント最大1万5000ポイントが申請される」とし、その条件や対象支店、注意点を詳細に解説。「新規口座開設する際に対象となる支店はこちら」と、リスナーへの実用的なアドバイスも。住宅ローンや法人向けキャンペーンも、「借り入れ額や新規契約に応じて最大30万ポイントもらえる」「振込手数料が最大100回分無料」と、どれも大盤振る舞いの内容となっている。
ドックんとモコは「とりあえずアプリの中身や使い勝手は変わらなさそうだから一安心」と現利用者へ安心を呼びかけたほか、「今後の金融サービスにも注目していきます」と展望も語って締めくくった。動画の最後では「ドコモラボサイトでもお得な情報や最新ニュースを発信しているので、ぜひ覗いてみてください」とPR。チャンネル登録も呼びかけ、実用性と親しみやすさでDネオバンクへの期待感を伝える内容となった。
YouTubeの動画内容
