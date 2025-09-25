大人がこなれる“ゆるっと感”！【グローバルワーク】即マネしたい♡「大人シャツコーデ」

この秋もトレンド継続予報されているシャツは、いつにも増して注目度が高まっているもよう。コーデをこなれ見えさせつつ、シャツの着回し幅も広げたいなら【グローバルワーク】のおしゃれスタッフさんのスタイリングを真似してみて。今回は、ゆるりとしたシルエットがコーデのシャレ感を高めてくれそうなグローバルワークのおすすめシャツと、周囲と差をつけるシャツコーデのヒントをお届けします。

甘辛な色合わせに抜け感を与えるルーズなシルエット

【グローバルワーク】「アソートシャーリングシャツ」\4,990（税込）

こちらのスタッフさんが着用している、前後にあしらわれたシャーリングデザインがコーデのポイントになるシャツ。ゆるりと余白のあるシルエットと長めの着丈によって、一枚で着ても羽織として着回してもこなれ感を高めてくれそうです。ブラック × ピンクの甘辛な色合わせも、力の抜けた雰囲気のシャツでなら大人も頑張りすぎ感なくトライできそう。

デニムのジャンパースカートを襟付きシャツで端正に

カジュアルなイメージが強いデニム素材のジャンパースカートにも、この秋は積極的にシャツをレイヤードしたいところ。襟付きのシャツと組み合わせることできちんと感がプラスされ、ジャンパースカートを大人ムードへとシフトしやすくなります。こちらのコーデでは上で紹介した「アソートシャーリングシャツ」を着用。深めのVラインから覗くシャツのシャーリングデザインが、コーデにひと癖を醸し出してくれそうです。

腰に巻き付けるひと手間で体型カバーとこなれ度UP

起毛感が目を引くシャギーベストはデニムパンツと合わせるだけでもサマになりそうなものの、チェック柄の「アソートシャーリングシャツ」を腰に巻き付けるひと手間でグッとこなれ度がUP。淡いトーンの上下に挟まるリッチなブラウンチェックで奥行きも演出できそうです。ぐるりとアシンメトリーに巻いたシャツは、気になる下半身のカバー役も果たしてくれそうです。

同色・同柄のビスチェを重ねる新発想でマンネリ回避

こちらのシャツのチェック柄は、同柄のビスチェもラインナップ。シャツの上からあえて同色・同柄のビスチェを重ねるという新発想が、シャツコーデの新たな表情を引き出してくれそうです。シンプルなIラインスカートを合わせてゆるりと縦のラインを強調したコーデも、ビスチェが切り替えの役目を果たしてメリハリのある着こなしに。

writer：かんだちほ