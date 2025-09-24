松重豊が主演を務め、根強い人気を誇るドラマ『孤独のグルメ』シリーズ（テレビ東京系）。過去に、番組のスタッフがロケ先との約束をすっぽかしたことが発覚し、物議を醸している。

発端となったのは、9月21日に岐阜県下呂市にある下呂温泉の旅館「小川屋」が、Xに投稿したポスト。同アカウントは、18日に「TVer」の公式アカウントが投稿した、2022年の『孤独のグルメ Season10』第6話の告知を引用し、《この回実は当館も出演予定だった》とつづったのだ。

「主人公が、下呂温泉を訪れる内容でした。小川屋は《「温泉入浴シーンを撮りたいので、そちらの大浴場お借りできませんか?」と制作会社より連絡があり、当日の日帰り入浴の営業時間を調整するなどして準備するも、約束の時間を過ぎても一向に来る気配無し》と、制作会社から旅館での撮影を依頼されたことを告白しました。

しかし、約束の時間になってもスタッフが来なかったため、連絡したところ、入浴シーンの撮影がなくなり、その旨を伝えられなかったそうです。テレビ東京は、9月22日にこの件を報じた『WEB女性自身』の取材に対し、撮影場所が変更になった連絡を失念していた事実を認めています」（芸能記者）

人気ドラマの撮影現場で起きた“すっぽかし騒動”はSNSで大きな注目を集めることになった。22日には、小川屋が《本日、株式会社テレビ東京（@TVTOKYO_PR）、#孤独のグルメ（@tx_kodokugurume）を制作されている株式会社共同テレビジョン、両社のご担当者様より、直接お電話にて、丁寧に謝罪していただきました》と、テレビ東京と制作会社の担当者から謝罪を受けたことを明かした。しかしXでは

《何してんだ孤独のグルメスタッフ松重さんに泥を食わせるような行為だ》

《孤独のグルメがスタッフのせいでケチついてんのイヤやわ》

《撮影場所が変更になったのに、スタッフが連絡を失念ってひどいな》

《もう「孤独のグルメ」見ても裏でスタッフが撮影先に迷惑かけてるんだろうなとしか見れなくなったね》

など、依然として厳しい声があがっている。番組スタッフの対応に疑問を持たれたようだ。

「旅館側からすれば、ドラマのロケで使われることに備えて、大浴場の営業時間を調整するなど、対応に追われる部分もあったと思われます。しかし、番組は問い合わせるまで撮影変更の連絡をしなかったのですから、旅館がモヤモヤした気分を抱えるのは当然といえます。また、担当者から謝罪があったとはいえ、3年前にかけた迷惑に対し、直接、旅館に行かず、電話1本で済ませるやり方も、批判に火に油を注ぐことになったようです」（前出・芸能記者）

2012年にスタートした『孤独のグルメ』は、松重が主人公の心理描写をナレーションで語りながら、料理を食べるだけというシンプルな内容ながら、根強い人気を誇り、10年以上、放送されている。2025年1月には映画『劇映画 孤独のグルメ』が公開されたが、懸念される点もあるようだ。

「松重さんは2024年7月の映画の発表イベントで、放送当初のプロデューサーが出世して現場に来なくなり、それ以降のプロデューサーも辞める人が多く、番組を知るスタッフがいなくなっている現状を明かしました。こうした状況を立て直すため、松重さん自ら監督を務めたものの、内田有紀さんや磯村勇斗さんなど豪華な俳優陣を起用したり、パリや韓国でロケをしたりするスタイルに、疑問を抱くファンもいました。今回、問題になったのも、2022年の撮影でした。開始当初の番組の手法を知るスタッフがいなくなり、“質の低下”を心配するファンもいるようです」（同前）

視聴者はもちろん、ロケ先も「こういうのでいいんだよこういうので」と満足する作品になることを期待したい。