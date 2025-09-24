「がんばらなくていい」と言ってくるクズへの対処法・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

癒しとしての「がんばらなくていい」

コロナ禍は、多くの人の働き方や価値観を大きく変えました。

その中でも象徴的だったのが「がんばらなくていい」というメッセージの広がりです。

この考え方は、疲弊していた人々に癒しを与える一方で、長期的には停滞や孤立を招くリスクも孕んでいました。

功と罪を整理し、次の時代に生かす視点が求められます。

長時間労働や競争に疲れた人々にとって、「がんばらなくてもいい」という言葉は救いでした。

プレッシャーから解放され、リモートワークやスローライフを楽しむ人が増えたことは確かにプラスの側面です。

精神的な回復や、家族・趣味との時間の再発見は、社会に必要なバランスをもたらしました。

しかし、足を引っ張る目的で「頑張らなくていいよ」と言ってくるクズもいるのです。

停滞を招く副作用

「がんばらなくてもいい」が目的化すると、成長の機会を自ら閉ざすことになります。

新しいスキルの習得や挑戦を避け、現状維持を続けるうちに、周囲との格差が広がってしまうのです。

実際、同じ時間を自己投資に充てた人は新しい能力を身につけ、ポストコロナの社会で大きなアドバンテージを得ています。

癒しは必要ですが、停滞を正当化する口実にしてはいけません。

孤立というリスク

もうひとつの影響は、社会との接点の喪失です。

仕事や学びを避け続けると、人との関係性が薄まり、孤立感が強まります。

とりわけリモート環境では、他人の努力や成長が見えにくいため、知らぬ間に大きな差がつくこともあります。

やがて「自分だけが取り残されている」という感覚が強まり、再び社会に戻ることが難しくなるのです。

コロナ禍で広まった「がんばらなくていい」という考え方は、癒しとしては有効でした。

しかし、それを最終目的にすると停滞や孤立を招きます。

必要なのは、癒しと成長をバランスさせる視点です。

無理な競争に戻るのではなく、淡々と自分を磨き続ける柔軟さを持つ。

その姿勢こそ、次の時代に必要な「ゆるストイック」な生き方ではないでしょうか。

ゆるストイックに生きましょう。