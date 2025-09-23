写真：メンバー3人が集合した写真に加え、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のソロショットも！さらに大森元貴はオフショットを投稿

Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）がアニバーサリーベストアルバム『10』のConcept Photo以来、約6カ月ぶりとなるあらたな“Artist Photo”を突如公開。フォーマルなブラックスーツでキメる3人の姿にJAM’S（ジャムズ／Mrs. GREEN APPLEファンネーム）

■Mrs. GREEN APPLE『10』Concept Photo以来の新“Artist Photo”を突如公開

11月28日(金)より同時公開される、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD(フィヨルド)～ ON SCREEN』とドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM』（※正式な映画タイトルは後日発表）の映画2作品のムビチケの先行販売がスタートしたMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）。

そのミセスが、アニバーサリーベストアルバム『10』のConcept Photo以来、約6カ月ぶりとなるあらたな“Artist Photo”を突如公開。シンプルながらも凛とした佇まいを備えたビジュアルだが、あらたな楽曲やライブなどの予定が発表されていないこのタイミングでの公開が何を意味するのか？

今年4月の「クスシキ」から8月の「夏の影」にかけて、怒涛の5カ月連続で新曲をリリースするだけでなく、アニバーサリーベストアルバム『10』のリリースや、2日間で計10万人を動員した野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』の開催など、幾多もの10周年プロジェクトを敢行してきたミセス。

来月10月から12月にかけては、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催する。10周年イヤーも残りあと3カ月…次なる動きへの期待が高まる。

■映画情報

2025.11.28 全国同時公開

ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD(フィヨルド)～ ON SCREEN』

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』

@2025 MGA Film Partners

■リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

https://lnk.to/MGA_nk

2025.07.08 ON SALE

アニバーサリーベストアルバム『10』

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

2025.07.08 ON SALE

Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

■ツアー情報

『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』

10/25（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

10/26（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/01（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

11/02（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

11/08（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/09（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/15（土）大阪・京セラドーム大阪

11/16（日）大阪・京セラドーム大阪

12/15（月）東京・東京ドーム

12/16（火）東京・東京ドーム

12/19（金）東京・東京ドーム

12/20（土）東京・東京ドーム

https://mrsgreenapple.com/feature/babelnotoh