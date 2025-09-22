この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで公開された「【WEB広告代理店が解説】間違えると戦略が失敗する？SWOT分析を徹底解説！」にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、マーケティング現場でのSWOT分析の本質や、戦略立案における重要ポイントについて熱く語った。



動画冒頭、有馬氏は「SWOT分析なんて検索したら1回ぐらいで出てくる」としつつも、「本質的に、広告集客の現場でしっかり使いこなせている人は意外と少ない」と独自の視点を披露。特に広告代理店の実務でどのように使われているか、ノウハウの表面だけが出回りやすいと指摘。「ただこうやって分析しましたというだけじゃ意味がない」と強調し、単なる“お作法”に終始する危うさを説いた。



有馬氏は、近年成長著しいヨガウェアブランド・ルルレモンの事例に触れ、「物を売るのではなく“世界観”や“ウェルビーイング”という概念を打ち出してコミュニティを形成している」と述べた。そのうえで「高価格帯にもかかわらず、ファンが根付いているからこそ伸びている」と強みを分析。自社や競合のSWOT分析を行い、表面的な特徴だけでなく、内部環境や外部環境までしっかり把握することの重要性を力説した。



さらに、「SWOT分析自体は並べただけでは意味がない。それをもとにどう内部環境を強化し、弱みを補完し、脅威へどのように立ち向かうのか、明確な戦略につなげることが重要」と提言。「弱みを解消しにいった結果、逆に強みがなくなってしまうこともある」など、実例を交えながら現場ならではの悩みも明かした。



市場トレンドが下降局面にあるときこそ、「まずは自社の弱みに目を向けて、これをどう克服するのかを考えるべき」と主張。「今まで弱みだった中小企業向けのサービスも、AIなど新たな技術が脅威とみなされる局面では逆に強みに転化することがある」と、市場環境の変化にも対応する発想の転換が大切だと説いた。



最後は「SWOT分析ってただ並べる整理の作業になりがちだけど、“何を強化して”“何を仕掛けていくのか”を具体的に考えないと危ない」と総括。有馬氏は「今後も皆さんに有益な情報をどんどん発信します」とエールを送り、動画を締めくくった。