女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。

1999年の結成から走り続けてきた3人は「2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します。」と報告した。

発表によると「今、自分たちが胸を張って犁韻い討い覘瓩隼廚┐襪海僚峇屬鮃錣爐燭瓠廖崢垢人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と説明。悲観的な言葉はなく、前向きな活動休止になる。

アニバーサリーイヤーの締めくくりとしての決断。メンバーはこれまで何度も「こんなに続くと思わなかった」と口にしていた。その中で浮かび上がった「活動休止」。関係者は「仲良し3人組から走り続けてきただけに、一度それぞれの人生と向かい合って成長する時間になるのでは」とする。

アニバーサリーイヤーは、精力的に活動してきた。結成から現在までの軌跡をたどる展示会を開催。アルバム「ネビュラロマンス」前後編の発売と全国11都市23公演の全国ツアーを開催してきた。さらにあす22日から2日間にわたって、5年ぶりの東京ドーム公演を行い締めくくる。

休止期間を設けていない。それでも3人は「狄靴靴Perfume瓩砲覆襪燭瓠△修譴召譴それぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っている」と前向きだ。再びの活動をする日のためにしばしの犁拌瓩鬚箸襪海箸砲覆辰拭