テクノポップユニット・Perfumeのメンバー・かしゆかが1月17日、Instagramを更新。気品あふれる和装ショットを公開し、話題となっている。「この日、かしゆかさんは優美な着物姿を公開。《お着物は数年前に買った千總さんのものを》と紹介し、京都の京友禅を扱う老舗の着物であることを明かしました。さらに《お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の》と、茶道をたしなんでいるこことも告白。《新しい挑戦の年、太陽