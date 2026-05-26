Bリーグのチャンピオンシップ決勝バスケットボールBリーグのチャンピオンシップ（CS）決勝第2戦が24日、横浜アリーナで行われ、長崎が66-60で琉球に勝利し日本一に逆王手をかけた。客席には人気女優の姿もあり、ファンから熱視線が向けられていた。後のない長崎は、SFスタンリー・ジョンソンを中心に第1クォーター（Q）から主導権を握る。第3Qは21-9と圧倒。最終第4Qで琉球の反撃を受けるも逃げ切った。ジョンソンが25得点、イ