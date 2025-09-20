好きな気持ちも情も消えた「ゴネる夫」を切り捨てるため、離婚調停へ【ママリ】

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、 探偵 に頼らず自力で現場を突き止め 離婚 まで戦った実体験のお話です。一緒に 人生 を歩みたいと思って一緒になったカップルでも、どうしようもないすれ違いや相手の 不貞行為 などで別々の道を選ぶことはありますよね。できれば最後くらいはすっきりと双方の幸せな未来を願いたいものですが、別れ際を美しく…というのはなかなか難しいもののようです。

主人公のまりもは結婚10か月のころに夫の不貞が発覚。いろいろと思い悩みましたが、夫の不倫は「常に相手が3人いる状態」というまりもにとってあり得ない内容で、しかもこれまでの不倫相手の数は夫ですら分からないという状況だったため、離婚を決意します。





まりもさんの言い分を一方的に否定する夫や義実家家族の言い分には、まりもさんも弁護士も驚いたでしょうね。別れ際くらい、自分のやってきたことを素直に認めればいいのに…と思いますが、お金が絡むとやってきたことでも「やってない」と言い張りたくなるのかもしれません…。



明るく幸せな未来を望んで結婚した相手でも、別れる時は本当にいろいろなドラマが繰り広げられるもの。そのドラマはポジティブな内容ばかりではないでしょうが、新しい一歩を踏み出すには乗り越えなければならないものなのでしょうね。

