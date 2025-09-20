好きな気持ちも情も消えた「ゴネる夫」を切り捨てるため、離婚調停へ【ママリ】
この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。一緒に人生を歩みたいと思って一緒になったカップルでも、どうしようもないすれ違いや相手の不貞行為などで別々の道を選ぶことはありますよね。できれば最後くらいはすっきりと双方の幸せな未来を願いたいものですが、別れ際を美しく…というのはなかなか難しいもののようです。
主人公のまりもは結婚10か月のころに夫の不貞が発覚。いろいろと思い悩みましたが、夫の不倫は「常に相手が3人いる状態」というまりもにとってあり得ない内容で、しかもこれまでの不倫相手の数は夫ですら分からないという状況だったため、離婚を決意します。まりも夫婦は夫の親族が住まなくなった家を借りて住んでいたため、離婚に際しまりもはその家を引越すことに。お互いに弁護士を立てて双方の希望をすり合わせていましたが、まりもの希望する慰謝料300万円を夫は受諾せず、100万円程度に引き下げるよう要求をしてきました。
一方で引っ越し代金なども含めると100万円では折り合いがつかないまりもは、何とか妥協点を見つけようと奮闘していましたが…？
まりもさんの言い分を一方的に否定する夫や義実家家族の言い分には、まりもさんも弁護士も驚いたでしょうね。別れ際くらい、自分のやってきたことを素直に認めればいいのに…と思いますが、お金が絡むとやってきたことでも「やってない」と言い張りたくなるのかもしれません…。
夫への愛が消え、私が離婚調停へ進んだ“本当の理由”
主人公のまりもは結婚10か月のころに夫の不貞が発覚。いろいろと思い悩みましたが、夫の不倫は「常に相手が3人いる状態」というまりもにとってあり得ない内容で、しかもこれまでの不倫相手の数は夫ですら分からないという状況だったため、離婚を決意します。
一方で引っ越し代金なども含めると100万円では折り合いがつかないまりもは、何とか妥協点を見つけようと奮闘していましたが…？
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
©mmem11_
まりもさんの言い分を一方的に否定する夫や義実家家族の言い分には、まりもさんも弁護士も驚いたでしょうね。別れ際くらい、自分のやってきたことを素直に認めればいいのに…と思いますが、お金が絡むとやってきたことでも「やってない」と言い張りたくなるのかもしれません…。
明るく幸せな未来を望んで結婚した相手でも、別れる時は本当にいろいろなドラマが繰り広げられるもの。そのドラマはポジティブな内容ばかりではないでしょうが、新しい一歩を踏み出すには乗り越えなければならないものなのでしょうね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）