¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥Ù¥ó¥¥åー¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤È¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¥»¥Ã¥È¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
BenQ MOBIUZ EX271 + ¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó LX ¥Ç¥¹¥¯ ¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥¥åー¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤È¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î3Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢Full HD(1920¡ß1080)²òÁüÅÙ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180HzÂÐ±þ27·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMOBIUZ EX271¡×¤ä¡¢27·¿¥¢¥¤¥±¥¢¥â¥Ë¥¿ー¡ÖGW2790¡×¡¢MacBook²èÌÌ¤È¤Îµ±ÅÙÆ±´ü¤ËÂÐ±þ¤·¤¿27·¿¡ÖMA270U¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤Ï¡¢¥¨¥ë¥´¥È¥í¥óÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÇ¯Îô²½¤¬¤Ê¤¤Â¿ÍÑÅÓ¸þ¤±À½ÉÊ¡£¥â¥Ë¥¿ー¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ò¹¤¯»È¤¨¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¡£34¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¡¢3.2kg¤«¤é11.3kg¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ËÂÐ±þ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÇã¡ÛBenQ MOBIUZ EX271 + ¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó LX ¥Ç¥¹¥¯ ¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡¡ÖBenQ MOBIUZ EX271¡×¤Ï¡¢Full HD(1920¡ß1080)²òÁüÅÙ¡¢3·ÏÅýÆþÎÏ(HDMI 2.0¡ß2¡¢DisplayPort 1.2¡ß1)¡¢OSD¥á¥Ë¥åー¤Ç¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180HzÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡£Í¥¤ì¤¿µ±ÅÙ¤ÈVESA DisplayHDR 400¤Î¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¹¿§°è(DCI-P3 95%¤Î¥«¥ÐーÎ¨)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡ÚBenQ MOBIUZ EX271¡Û
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÇã¡ÛBenQ ¥¢¥¤¥±¥¢¥â¥Ë¥¿ー GW2790 + ¥¨¥ë¥´¥È¥í¥ó LX ¥Ç¥¹¥¯ ¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡»ëÀþ¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯ÌÜ¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤27¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥¤¥±¥¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê3ÊÕ¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥ê¥à¥Ù¥¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£IPS¥Ñ¥Í¥ëºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÀµ³Î¤Ê¿§¤È²èÁü¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£