YouTuberのいつかが9月6日、自身のチャンネルを更新。自己紹介動画を公開した。

いつかとは、SNSを中心に人気を集めている人物で、TikTokでは「奥さんがでっけえ」というアカウント名で動画が投稿されている。カメラに写っているいつかは女性でありながら身長が181センチとかなり高身長であり、同性パートナーとともに生活をしているようだ。

8月26日に投稿した動画は、出勤前のいつかの様子をパートナーが撮影したもののようで、スーツを着こなしスラッとした立ち姿を見せている。こちらの動画にはコメントで「カッコよすぎる…」「宝塚ファンの私、絶叫。」「見とれてしまう」とその美しさに反響が集まり、780万回再生を突破している。

約1カ月前から始めたTikTokはその後も話題になり続け、今回満を持してYouTubeチャンネルを開設したようだ。

いつかは現在、パートナーと犬のどんすけと暮らしていることを明かし、パートナーとは会社の内定式で出会ったと語った。動画ではパートナーが買ってくれたコップを紹介したり、パズルをしたりと終始和やかな雰囲気となっており、視聴者からは「眼福すぎる」「美人イケメン」といった声が集まった。

（文＝向原康太）