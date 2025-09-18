万博キャラ公式「人気投票」結果、ミャクミャク上回る1位に「おめでとう」祝福殺到 動画に「永久保存版」の声
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で16日に『EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル』が開催され、キャラクターやマスコットの人気投票の結果が発表された。
【動画・写真】まさしく国際平和祭典…万博キャラ集合の様子 人気投票1位のサーキュラーちゃん
閉幕に向けてのラストスパートとして、これまで大勢の来場者を迎えてきた公式参加国や国内パビリオンなどのアテンダントやマスコットキャラクターが集合し、「多様でありながら、ひとつ」であることを体現する交流イベント。
万博の公式SNSでは、愛らしいキャラクターたちが、大屋根リング下をパレードする姿や、ステージイベントの様子を伝え、そして「キャラクター人気投票の結果は…？大いに盛り上がりました」と報告。
ミャクミャクら多くのキャラクターが参加するなか、ドイツ総領事館の公式Xは「パビリオンのキャラクター約30体の人気投票行われ、ドイツパビリオンの #サーキュラーが1位に選ばれました 皆さま、ありがとうございます」と感謝をつづった。
貴重な集合姿に「永久保存版動画です…！」「まさしく国際平和祭典」などの声や、サーキュラー1位の結果に「サーキュラーちゃん、おめでとう」「サーキュラーちゃん、万博閉幕しても二国間のアイドルとして末永く活躍してね」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画・写真】まさしく国際平和祭典…万博キャラ集合の様子 人気投票1位のサーキュラーちゃん
閉幕に向けてのラストスパートとして、これまで大勢の来場者を迎えてきた公式参加国や国内パビリオンなどのアテンダントやマスコットキャラクターが集合し、「多様でありながら、ひとつ」であることを体現する交流イベント。
ミャクミャクら多くのキャラクターが参加するなか、ドイツ総領事館の公式Xは「パビリオンのキャラクター約30体の人気投票行われ、ドイツパビリオンの #サーキュラーが1位に選ばれました 皆さま、ありがとうございます」と感謝をつづった。
貴重な集合姿に「永久保存版動画です…！」「まさしく国際平和祭典」などの声や、サーキュラー1位の結果に「サーキュラーちゃん、おめでとう」「サーキュラーちゃん、万博閉幕しても二国間のアイドルとして末永く活躍してね」など、多数のコメントが寄せられている。