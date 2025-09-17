映画『ナイトフラワー』（内田英治監督／11月28日公開）公式Xで、Snow Manの佐久間大介がシリアスな表情を見せるキャラクター紹介カットが公開された。

【写真＆動画】佐久間大介の『ナイトフラワー』キャラクターショット＆本予告

■佐久間は北川景子主演映画『ナイトフラワー』に出演

同作は借金取りから逃げてきた永島夏希（北川景子）が、2人の子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になり、危険な世界へと足を踏み入れていく姿を描くヒューマン・サスペンス。

佐久間は、夏希のボディーガードを務める多摩恵（森田望智）の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海（かい）を演じる。

映画の公式Xでは「ドラッグの密売の世界と多摩恵たちを結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を胸に抱きながら、多摩恵を守ろうと奔走するー」という海の紹介と、前髪をおろしたサラストヘアの黒髪で、デニムジャケット姿でまっすぐに前を見つめる切なげな表情の佐久間のカットがポストされている。

「さっくんの切ない表情につられて泣きそう」「見たことない表情のさっくん」「この写真だけで胸が苦しい」「公開が待ち遠しい」などといったファンの声が続々と到着している。

