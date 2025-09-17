【本日の見通し】米FOMC次第、利下げは織り込み済み



今晩午前３時の米FOMC結果発表、３時半のパウエル議長会見次第の面が大きい。

FOMCでの０．２５%利下げはほぼ織り込み済み。１５日に理事の承認を受けたミラン理事や前回０．２５%利下げを主張したウォラー、ボウマン両理事が０．５%の大幅利下げを主張してくる可能性があるが、多数派になる可能性はほぼないとみられている。注目は今後に向けての声明、議長会見と参加メンバーによる経済見通し(SEP)。中でもSEPで示される年末時点での政策金利水準見通し(ドットプロット)に注目が集まる。



前回６月のドットプロットは年内２回の利下げが大勢、年内据え置きが７名、１回が２名と利下げに慎重な姿勢も見られた。今回の利下げがほぼ確実となる中、こうした見通しがどこまで修正されるのか、また来年末時点での利下げをどこまで見込むのかが注目される。今年末に関しては今回含め年内３回、0.25％ずつの見通しが大勢になる可能性が高い。大幅利下げにはハードルが高いとみられる。

来年末については前回時点で３．５０-３．７５%が中央値となっていた。現状年３回の利下げで今年の年末時点で同水準に到達する見通しが強く、来年末時点に関して市場では２．７５-３．００%を見込んでいる。こちらもどこまで市場見通しなどに沿った下方修正があるのかが注目されるところ。



ドットプロットや声明、会見で今後の積極的な利下げが示されると、ドル売りが広がる可能性がある。ただ、年内３回利下げをすでに織り込む中、想定内の変化に留まった場合、逆にドル買いが強まる可能性がある点に注意した位。昨日大きくドル売りが進んだ後だけに、リスクは上方向も大きい。



ドル円は１４５円台トライの可能性も、１４７円台後半程度までの回復も視野。FOMCまでは動きは限定的に留まりそう。



ユーロドルもFOMC次第。昨日の流れが継続し１.１９台トライの可能性も、FOMC後いったん調整売りが入る可能性を意識しておきたい。ポンドドルは１.３６台推移を中心に１.３７台トライのタイミングをうかがう流れに見えるが、ユーロドル同様にFOMC後の調整売りに注意。



ユーロ円はドル主導の展開でやや不安定も、１７４円台トライの場面がありそう。ポンド円は２００円を挟んでの推移。２００円台後半に警戒。



MINKABUPRESS 山岡



