「オシャレな若者にインタビュー！」と題された動画に、21歳と22歳の若手美容師さんたちが登場。今回の取材では、二人の美容師が貯金額や将来の夢、仕事への本音などについて率直に語った。



二人は同期で、美容室の8周年パーティーの休憩中にインタビューを受けたとのこと。「パーティーでは余興で又吉さんのネタをやりました。私は脇役だったんですけど、オタクの役でした」と、一風変わった役回りを楽しんだエピソードを披露した。余興は店内でも好評だったようだ。



現在の給料について聞かれると「18（万円）とかです」と現在のリアルな収入を明かしつつ、「売り上げ150万円のスタイリストさんが多いので、200万とか、売り上げたいなって思ってます」と、今後の目標もしっかりと語った。また、最近買ってよかったものには「このローファーは最近買ったんですけど、あんまり見ないデザインだったので見つけた時は嬉しかった」と、ファッションへのこだわりもうかがわせた。一方で「物はそんなに買ってないですけど、友達大好きなので、いろんな人とご飯に行って思い出を買ってます」と、形に残るよりも思い出を大切にしたいという価値観も語ってくれた。



生まれ変わったらしてみたい仕事については「ずっと2人で言ってるんですけど、アイドルになりたい」と素直な夢を告白。「ずっとキャーキャー言われたいじゃないですか」とお茶目な一面もみせた。肝心の貯金額は「20ちょい」と控えめながら、月4万円をコツコツ貯めていると計画的な一面も見せた。



動画の締めくくりでは、明るく前向きな2人らしく「日々美容師として励みながら、夢と仲間と共に成長していきたい」と意気込みを語っていた。