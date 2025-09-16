＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位に３ＤＭ
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、スリー・ディー・マトリックス<7777.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。
１１日の取引終了後に発表した第１四半期（５～７月）連結決算で、営業利益が９００万円（前年同期３億１６００万円の赤字）と黒字転換した。
同社は米マサチューセッツ工科大学の研究者の発明による自己組織化ペプチド技術を基にした医療製品の開発・製造・販売を行っており、なかでも吸収性局所止血材を中心に日米欧の３極でグローバルに販売活動を展開している。足もとでは米国において消化器内視鏡領域の止血材が高成長を維持しており、前期から継続して四半期ごとに過去最高額を達成し計画を上回るトレンドを継続。欧州でも英国などで消化器内視鏡領域が高成長となっており、四半期業績において初めて上市製品による営業黒字化を達成した。
２６年４月期通期業績予想は営業利益４億円（前期１１億５６００万円の赤字）の従来予想は据え置いているが、第１四半期の黒字転換達成で通期黒字予想も確度が増したことになる。決算発表翌日の１２日の同社株はストップ高の２９０円に上昇したが、この日も一時前週末比５３円（１８．３％）高の３４３円に急伸しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。
出所：MINKABU PRESS
１１日の取引終了後に発表した第１四半期（５～７月）連結決算で、営業利益が９００万円（前年同期３億１６００万円の赤字）と黒字転換した。
同社は米マサチューセッツ工科大学の研究者の発明による自己組織化ペプチド技術を基にした医療製品の開発・製造・販売を行っており、なかでも吸収性局所止血材を中心に日米欧の３極でグローバルに販売活動を展開している。足もとでは米国において消化器内視鏡領域の止血材が高成長を維持しており、前期から継続して四半期ごとに過去最高額を達成し計画を上回るトレンドを継続。欧州でも英国などで消化器内視鏡領域が高成長となっており、四半期業績において初めて上市製品による営業黒字化を達成した。
２６年４月期通期業績予想は営業利益４億円（前期１１億５６００万円の赤字）の従来予想は据え置いているが、第１四半期の黒字転換達成で通期黒字予想も確度が増したことになる。決算発表翌日の１２日の同社株はストップ高の２９０円に上昇したが、この日も一時前週末比５３円（１８．３％）高の３４３円に急伸しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。
出所：MINKABU PRESS