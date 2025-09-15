タレントの有吉弘行が１４日放送のテレビ朝日系「有吉クイズＳＰ」に出演。元日本テレビアナウンサーの妻・夏目三久さんとの結婚生活について明かした。

この日は、芸人たちがドライブロケをしながら、車内で思ったことをメモするという「メモドライブ」を実施し、有吉を始め、出川哲朗、劇団ひとり、パンサー・向井慧、Ａマッソ・加納、ニッポンの社長・ケツが参加した。

それぞれの結婚生活の話から、出川が「噂で聞いたのは、加納ちゃん、家帰りたがらないって？」と結婚６年目という加納に質問。「家ずっといるタイプじゃないというか。結構、帰って寝るだけの感じなんで。旅行も芸人と行った方が楽しくないですか？」と明かした。

すると有吉は「俺、めっちゃ楽しいけどな、結婚して。家にいるのもそうだし、なんか奥さんとどっか行ったりするの、俺、結構楽しい」と妻との結婚生活について語った。

加納から「帰りたくない日みたいのないんですね？」と尋ねられると、「ないかもなあ、マジで」と回答。旅行も一緒に行くと明かし、行き先も２人で決めると明かすと、独身の向井は「めちゃくちゃいいじゃないですか」とうらやましそうに呟いていた。

有吉は番組で共演したのをきっかけに２０２１年４月に結婚。２４年３月に第一子が誕生したことを発表した。