この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

飼い主には饒舌なインコ、好きな子の前では一変⁉︎まさかの状態に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気のインコYouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、「【お喋り】友達インコが好き過ぎるジャンボ君の可愛い悩み」と題した動画を公開。

ジャンボセキセイインコのつっきー君が、大好きな友達のインコに近づけずにもじもじしてしまう、健気な姿が収められている。



普段、つっきー君は飼い主さんに「ちゃんとして」などと積極的にお喋りしているそうだが、年下の友達であるインコのひなちゃんが遊び始めると、その様子は一変。遠くからじっと見つめるだけで、なかなか近づけない様子。



飼い主さんの指にひなちゃんが乗っていると、つっきー君は勇気を出して隣へ。それでも話しかけることはできず、ただひたすらにもじもじと体を揺らしている。しかしその表情はどこか嬉しそうで、幸せそうに目を細める場面も。最後には、アスレチックで遊んでいると、ひなちゃんの方からつっきー君に歩み寄り、優しく羽繕いを始めた。念願の触れ合いに、つっきー君はうっとりしながらも意外な表情で笑いを誘ってくれる。



この投稿には「羽繕いシーンで胸がじんわり熱くなった」「可愛すぎて言葉に出来ん笑」「ドアップお喋り可愛い」など、絶賛のコメントが寄せられている。大好きな相手を前に奥手になってしまうつっきー君の姿と、2羽の微笑ましい関係性に癒やされる動画となっている。

