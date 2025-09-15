この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気のインコYouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、「【お喋り】友達インコが好き過ぎるジャンボ君の可愛い悩み」と題した動画を公開。
ジャンボセキセイインコのつっきー君が、大好きな友達のインコに近づけずにもじもじしてしまう、健気な姿が収められている。

普段、つっきー君は飼い主さんに「ちゃんとして」などと積極的にお喋りしているそうだが、年下の友達であるインコのひなちゃんが遊び始めると、その様子は一変。遠くからじっと見つめるだけで、なかなか近づけない様子。

飼い主さんの指にひなちゃんが乗っていると、つっきー君は勇気を出して隣へ。それでも話しかけることはできず、ただひたすらにもじもじと体を揺らしている。しかしその表情はどこか嬉しそうで、幸せそうに目を細める場面も。最後には、アスレチックで遊んでいると、ひなちゃんの方からつっきー君に歩み寄り、優しく羽繕いを始めた。念願の触れ合いに、つっきー君はうっとりしながらも意外な表情で笑いを誘ってくれる。

この投稿には「羽繕いシーンで胸がじんわり熱くなった」「可愛すぎて言葉に出来ん笑」「ドアップお喋り可愛い」など、絶賛のコメントが寄せられている。大好きな相手を前に奥手になってしまうつっきー君の姿と、2羽の微笑ましい関係性に癒やされる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:17

カメラに接近！つっきー君のおしゃべりタイム
01:58

勇気を出して隣へ…もじもじする姿が健気
04:16

幸せの絶頂！大好きなひなちゃんからの羽繕い

