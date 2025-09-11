この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「支払者や受取人の組み合わせで1,000万円以上変わる!?生命保険金で税金が跳ね上がる理由を解説します。」で、脱・税理士の菅原氏が、生命保険金や医療保険給付金を受け取った際の税金の仕組みについて「登場人物の関係」と「受取方法」という二つの軸で整理している。



まず医療保険の給付金については、病気や怪我に関する入院給付金や手術給付金は非課税とされる。ただし医療費控除の計算では受け取った金額を差し引く必要があり、実際に自己負担した医療費がどれだけかを正確に把握する必要があると説明する。



次に生命保険金では、契約者・被保険者・支払者・受取人という4つの立場があり、誰がどの役割を担うかによって課税の種類が大きく変わる。契約者が父で受取人が母なら相続税、契約者・支払者・受取人が同一人物なら所得税、契約者と受取人が異なれば贈与税といった具合だ。



さらに受け取り方でも扱いが違う。一括で受け取る場合は「一時所得」となり、支払った保険料を差し引いたうえでさらに特別控除や1/2控除を使うことができる。逆に分割で年金形式にすると「雑所得」となり、控除のメリットが薄れる場合がある。どちらが得かは金額や条件によって変わるため、単純には言えないことが強調されている。



また満期保険金についても言及され、死亡保険金と異なり「生存時に支払われる保険金」であるため、契約者と受取人が同じなら所得税、異なるなら贈与税となる。父が掛け金を払い母が満期保険金を受け取る場合には贈与税となりやすい、など具体例を挙げて整理されている。



このように契約形態と受け取り方の両面で税金が変わる仕組みを知っておくことは、将来の負担を見越して契約を組み立てるうえで重要である。動画ではホワイトボードを使って一つひとつのケースを視覚的に整理しており、自分の保険契約を見直すための参考になる。