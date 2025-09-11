きょう（１１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５３４円高の４万４３７２円と大幅続伸。前日に約３週間ぶりに史上最高値を更新した日経平均であったが、この日もリスクオン相場が続き日経平均は４万４０００円台に突入、後場取引開始後ほどなくして５５０円以上水準を切り上げ４万４４００円目前まで上値を伸ばす場面があった。その後は買い疲れ感からいったん伸び悩んだものの、引けにかけて再び怒涛の勢いで投資マネーが押し寄せる形となり、ほぼ高値近辺まで浮上して取引を終えた。



前日の米国株市場ではＮＹダウこそ軟調だったが、引き続きＡＩ周辺株や半導体関連株に買いが向かい全体相場の支えとなった。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００指数は小幅ながら上昇基調を堅持し、いずれも最高値を更新している。注目された８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）だが、前月比で０．１％の低下となり、事前コンセンサスの０．３％上昇から下振れただけでなく、一転して低下に転じる結果となった。



これに対する米株市場の反応が注目されたが、どう消化すべきか分からないようなムードとなり、とりあえず来週行われるＦＯＭＣでは０．２５％利下げというシナリオを本線として残した感じである。米国にインフレは存在しないというトランプ説が肯定されたような状況だが、ＰＰＩについては企業がコストを被って我慢している可能性もあり、やはり日本時間今晩に発表される消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果を見るまでは半信半疑というところかもしれない。しかし、仮に今回のＦＯＭＣで０．５％の利下げの可能性が高まったとして、米国株市場は一段と活気を帯びるのかどうか、微妙な要素もはらんでいる。



東京市場も足もとで日経平均の強さが際立つ。米ブルームバーグ通信が、日銀は混迷の度を増す国内政局に関係なく「年内利上げの可能性を排除しない姿勢」と報じ、市場関係者の間でも話題となった経緯があるが、これはよくあるパターンとはいえ奥歯に物が挟まったような言い回しで、年内利上げなしと確信している向きはそもそも少数派であるなか、大したインパクトを及ぼさなかった。国内１０年債利回りも１．５％台後半でさしたる変化は見られず、為替も１ドル＝１４７円台での推移に終始した。そうしたなか、日経平均だけが突出した強さを発揮している。



足もとでは米ブロードコム＜AVGO＞やオラクル＜ORCL＞の決算内容が米株市場で高く評価され、これが海を渡って東京市場にも大きな影響を与えている。しかし、日経平均のパフォーマンスは、上昇相場としてはかなりの強面（こわもて）で売り方ににらみを利かせているように見えて、中身をみるとギャップを感じさせる。きょうはソフトバンクグループ<9984.T>とアドバンテスト<6857.T>の２銘柄で日経平均を４８０円以上も押し上げている。何のことはない、この２銘柄を除けば日経平均は数十円の上げ幅にとどまり、もっと言えばこれに東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>、フジクラ<5803.T>の３銘柄を加えた上位５傑で、何ときょうの“日経平均の上昇分すべてを埋めてしまう”形となっている。ＡＩ・半導体関連の大型株に投資資金が集結しているが、その他はやや白けたムードで、この日は値下がり銘柄数が値上がり数を１６０銘柄あまりも上回った。



きょうはソフトバンクＧの売買代金が５２００億円を超えマーケットの耳目を驚かせた。この異彩人気の背景にはオラクルの存在がある。オラクルの２５年６～８月期の受注残高が飛躍的に伸び、５月末と比較して３．３倍となる４５５０億ドル（約６７兆円）に急拡大したことが分かり、マーケットは色めき立ったわけだが、その関連最右翼がソフトバンクＧという位置付けである。トランプ米政権が打ち出す大規模ＡＩインフラ計画「スターゲート」において両社は同士の関係にあり、マーケットを刮目させた「オラクル・エフェクト」がソフトバンクＧの時価総額を押し上げる旋風と化した。だが、これはあくまでオラクルの評価であって、ソフトバンクＧのファンダメンタルズに対するアプローチは一切なく、「壮大なる坊主めくり相場」と皮肉る声も市場関係者からは聞かれる。ソフトバンクＧはかつてＩＴバブルさなかの２０００年２月に１９万８０００円（修正前の当時の株価）の大天井をつけ、その後に約９５％の崩落を経験した。そこから不死鳥のごとく甦り、今はそのバブルの頂をはるか上方から見下ろす株価水準にある。これ自体凄いことだが、今の状況に果たして死角はないのか。そうしたなか、当時の「イチキュッパ」が２５年の時を経て再び意識される場面となってきた。つまり、時価は１万９８００円の高値まであと１０％程度に迫っており、「これが２０００年当時の状況と妙に符合して暗示性が感じられる」（ネット証券マーケットアナリスト）というのである。



あすのスケジュールでは、この日は株価指数先物・オプション９月物の特別清算指数（メジャーＳＱ）算出日となる。このほか前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が予定されている。後場取引時間中には７月の鉱工業生産確報値が開示される。海外ではロシア中銀が金融政策決定会合を行い政策金利が発表されるほか、８月のインド消費者物価指数（ＣＰＩ）が開示される。米国では９月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・速報値）にマーケットの耳目が集まる。（銀）



