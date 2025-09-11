スペシャルショーや夜のアトラクションを大満喫！レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「ハロウィン・ナイト」2025
レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが、2日間限定のイベント「ハロウィン・ナイト」2025を開催。
モンスターが集まるスペシャルショーや限定ワークショップ、夜のアトラクションを大満喫できる、子どもが主役のハロウィンイベントです！
レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「ハロウィン・ナイト」2025
開催日時：2025年10月25日(土)・10月26日(日) 各日18時〜21時 ※2日間限定開催
料金：2,000円（税込）／大人・子ども共通チケット
※年間パスポートプレミアム会員は入場無料
※レゴランド(R) ・ ジャパン ・ ホテルに2025年10月25日（土）、26日（日）の宿泊者は入場無料
チケット購入方法：2025年9月16日（火）12時より、公式ウェブサイトにて販売
※限定 3,000 枚／日
※予告なく内容が変更になる可能性あり
会場：レゴランド(R) ・ ジャパン ※一部、運営しない施設もあります
日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが、2025年10月25日・26日の2日間限定で「ハロウィン・ナイト」2025を開催☆
各シーズンごとにレゴランド(R)・ジャパン・リゾートが実施するナイトイベント。
閉園後、特別に21時までオープンする、「さくらナイト」「まつりナイト」「ハロウィン・ナイト」「クリスマス・ナイト」が開催されています。
パーク全体が幻想的かつワクワクした雰囲気に包まれ、非日常感溢れる時間と空間を楽しめる夜のイベントは、親子で季節の思い出をつくることができる場として大人気です！
今回実施される「ハロウィン・ナイト」2025では、限定スペシャルショーをはじめとする特別なコンテンツを展開。
レゴランド(R) ・ジャパン モデルビルダーを招いたワークショップや、夜仕様にアレンジしたアトラクションも楽しめます。
さらに、30種類ものアトラクションを楽しめるイベントです☆
「オブザベーション・タワー」では、普段は見ることができないレゴランド(R) ・ジャパンのキラキラした夜景を一望。
「ザ・ドラゴン」は、夜の暗闇を駆け巡る、スリル満点なジェットコースターに！
夜でも安心して楽しめる、“キッズ仮装の聖地”で開催される「ハロウィン・ナイト」は、親子で仮装して訪れたくなります☆
ハロウィン・ナイト・スペシャルショー
開催時間：20時15分頃〜
会場：ファクトリーエリア
“ハロウィン・ナイト”の日にだけ、モンスターたちが集う特別なライブエンターテイメントショー「ハロウィン・ナイト・スペシャルショー」を開催。
高さ1.4mのフォトジェニックな「ジャイアントパンプキン（約6.2万個のレゴ(R) デュプロ(R) ブロックを使用）」を背景に繰り広げられる、バンパイア主催のハロウィンパーティーです！
みんなでモンスターになりきり、ハロウィンキャラクターたちと一緒に踊って楽しめます☆
にかいどうさんのスペシャル・ナイト・ワークショップ
所要時間：約30分
会場：レゴ(R) ・クリエイティブ・ワークショップ
※当日予約（定員に限りあり）、両日とも二階堂満氏がスペシャルゲストとして来場予定
2020年と2025年の2度、レゴ(R) ブロック発祥の地デンマークにあるレゴ(R) ハウスにて作品展示の経験を持つ、レゴランド(R) ・ジャパン モデルビルダーの二階堂満氏を招いたワークショップを開催。
ハロウィン・ナイトでは、「コウモリ」をテーマにした、特別なビルド体験ができます！
こわ〜い！？ロスト・キングダム・アドベンチャー
冒険用の車（ライド）に乗り、古代遺跡を探検する人気シューティングアトラクション「ロスト・キングダム・アドベンチャー」
2024年も大好評だった、ハロウィン・ナイト限定の演出が楽しめます☆
ナイトイベントでのみ手に入る限定ペンライト
販売店舗：フォト・ショップ、他
価格：3,500円（税込）
レゴランド(R) ・ジャパンのナイトイベントでのみ手に入る限定ペンライトは、子どもも大喜びの人気グッズ。
14色のLEDが音楽に連動して光り、「ハロウィン・ナイト」スペシャルショーでは必携です！
ハロウィン感満載の限定ドリンク「目ん玉（めんたま）ソーダ」
販売店舗：キッチンカー イベントエリア／オアシス・スナック／ ピット・ストップ・ジュース・アンド・ドライブ
価格：800円（税込）
※コカ･コーラ社のスプライトを使用
モンスターの目玉がぷかぷか浮かぶ「目ん玉（めんたま）ソーダ」は、ハロウィン感溢れる限定ドリンク。
目玉の形をしたチョコレートやカラフルなグミが入っています。
さらに、ピペットのラズベリーソースを入れることで、見た目にも楽しめる1杯です！
ナイトイベントで撮れる写真
ミニランド
ナイトイベントが行われるときにしか撮影できない写真も注目。
ザ・ドラゴン
いつもの展示やアトラクションも、夜の時間は違った表情を見せてくれます！
ジャイアントパンプキン
「ハロウィン・ナイト」ならではの1枚を撮ることも☆
ハロウィン・ナイト・スペシャルショー（2024年時のイメージ）
スペシャルショーも写真に収めたくなるシーンが盛りだくさんです！
2日間限定、子どもが主役のハロウィンイベントで、秋の夜長を満喫。
レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「ハロウィン・ナイト」2025は、2025年10月25日・26日の2日間限定開催です！
