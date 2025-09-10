『ちはやふる－めぐり－』梅園vs瑞沢決着 映画シリーズから受け継いだ青春の集大成が完結
日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる－めぐり－』が9月10日に最終回を迎えた。
原作は、2007年から2022年まで講談社『BE・LOVE』で連載され、シリーズ累計発行部数2900万部を突破する、末次由紀による同名コミック。2016年から2018年にかけて映画化された『ちはやふる-上の句・下の句・結び-』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれ、シリーズ累計興行収入45億円を突破する大ヒットを記録した。
映画シリーズのメインスタッフも参加し、キャストを一新した本作の舞台は、映画から10年後の世界。主人公・藍沢めぐる役を連続ドラマ初主演となる當真あみが演じ、梅園高校の非常勤講師でかるた部顧問の大江奏役を、映画シリーズから上白石萌音が続投した。
9月10日に放送された最終回では、令和の高校生たちが青春のすべてをかけた熱戦がフィナーレを迎えた。最終戦は、「梅園vs瑞沢」と「北央vsアドレ」の対戦。綾瀬千早（広瀬すず）ら瑞沢OBや藍沢めぐる（當真あみ）の家族らが見守る中、北央がアドレに勝利したため、梅園は瑞沢に勝てば全国大会へ行けることに。梅園は村田千江莉（嵐莉菜）と八雲力（坂元愛登）が負けてしまうも、与野草太（山時聡真）が執念で相手のミスを誘い1勝。めぐるvs月浦凪（原菜乃華）、白野風希（齋藤潤）vs折江懸心（藤原大祐）の対戦はどちらも残り札がそれぞれ1枚ずつとなる運命戦にもつれ込んだ。
そのとき、会場の電気が消えてしまうアクシデントが。中断後に再開となったが、読手を務める大江奏（上白石萌音）は両陣に残った札を把握しており、電気が消える前に次に読む札を見てしまっていた。教え子たちの不利を悟り、奏の頬を一筋の涙が伝う。試合は4勝1敗で、瑞沢の全国大会出場が決定。観客席からは両校の健闘を称える拍手が起こった。奏の読手としての資質を見極めるために別室でモニター観戦していた専任読手の中西泉（富田靖子）も笑顔で頷く。全国大会予選が幕を閉じ、めぐるたちの夏が終わった。帰り道、幼なじみだがすれ違ってしまっていためぐると凪は、Y字路で鉢合わせ。めぐるは「すっごい楽しかった」。凪も「私もだよ」。2人は手を取り合い、1本道へと歩いていく。
2026年、春。かるたの大会に大学生になっためぐるの姿が。団体戦に挑むめぐるの隣には、凪と千江莉の姿も。相手チームには、風希、懸心、草太。ほかにも、青春を懸けて戦った仲間たちの姿があった。さらに、実況Live配信席には永世クイーンでYouTuberの若宮詩暢（松岡茉優）が座る。そして、読手を務めるのは、奏。その左手薬指に、駒野からもらった指輪が光る。
（文＝リアルサウンド編集部）