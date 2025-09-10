幸せを与えてくれるパートナーの出現や深い愛情に包まれる『パートナー線』とは！？【手相の教科書】

恋愛運・結婚運を見る

恋愛の始まりや結婚を示すサイン

素敵な人との出会いや恋愛の始まり、結婚のサインを手相で見るのに重要なポイントを解説していきましょう。

特に重要な線は、恋愛や結婚まで進む可能性のある運命の人との出会いや実際に恋愛がスタートする、また結婚をすることを示す「恋愛線」、次に理想的な相手との交際スタートや結婚など、自分の願望が叶うことを示す「開運線」、人生を共に歩む素敵なパートナーの出現や人生に素晴らしい影響を与えてくれる人との出会いや結婚を示す「影響線」です。

また、結婚など自分の人生にとって大きな出来事は、運命線の変化に現れることが多いのも大きな特徴です。その線の現れ方やおおよその時期を知ることで、タイミングを逃すことなく大きな幸せをつかんで頂きたいと思います。

パートナー線

パートナー線とは、生命線の内側（親指側）に現れる線で、生命線の内側約3mm以内に寄り添うように出る線です。パートナー線は、幸せを与えてくれるパートナー（結婚相手など）の出現や深い愛情に包まれるという意味があります。パートナー線も恋愛線と同様で左手にあれば相手から愛され、右手にあれば自分が愛すると意味を持ち、両手の同じ位置にあれば、最高に幸せな愛情生活を送ること間違いなしと言えるでしょう。

①のように生命線に沿ったパートナー線の場合、線が出始める時期に結婚など愛情生活が始まりその後も幸せが長く続くことを意味します。②のように生命線に入り込むパートナー線の場合、生命線に合流した時期に婚約や結婚する可能性が高いことを意味します。

