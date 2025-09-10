最速162キロ「速球はこの夜平均98.5マイル（約158.5キロ）を計測」

ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦に先発。初回から160キロを超える直球を連発したが、5回に突如乱れ、4回2/3を3失点で降板した。米記者は「ピンポイントの制球力と球速は5回に少し落ちたが、それでも速球はこの夜平均98.5マイル（約158.5キロ）を計測した」と評価した。

完璧な立ち上がりを見せた。先頭のメックラーを二ゴロに仕留めると、続くロドリゲスの初球で100.4マイル（約161.6キロ）をマーク。味方の好守もあり二ゴロに抑えると、3番・エルドリッジからこの日最初の空振り三振を奪った。初回は10球を投じ5球が160キロ以上。課題でもあった球速が復活した。

2回は走者を二塁に進めたが、アウト全てを三振で奪った。3回は先頭ビショップをスライダーで見逃し三振、バサベには二塁打を許したが、メックラーを98.3マイル（約158.2キロ）のフォーシームで見逃し三振に仕留めるなど得点は許さなかった。

しかし5回には2四球と安打で無死満塁となると、一ゴロ、犠飛、二塁打で3失点。なおも死球を許し、ここで90球に到達して降板となった。4回2/3で90球で被安打3、8奪三振。最速は100.6マイル（約161.9キロ）だった。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番、ファビアン・アルダヤ記者は「今晩のロウキ・ササキの初回は、球速が著しく向上している……」と評価。降板後も「ロウキ・ササキの夜は4回2/3、90球で終了。ピンポイントの制球力と球速は5回に少し落ちたが、それでも速球はこの夜平均98.5マイル（約158.5キロ）を計測。新しいカットボール（スライダーと表示）を試し、ピッチコムを使って自分で球種を選択した」と振り返った。（Full-Count編集部）